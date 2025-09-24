Rétvári Bence: Ha Dobrev Klára pedofilügyekkel akar foglalkozni, akkor először a saját háza táján sepregessen

„Felháborító, gyomorforgató és pofátlan, amit Dobrev Klára művel” – írta a közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A politikus emlékeztetett: a DK elnökekét napja még minden alap nélkül dobálta a legsúlyosabb vádakat kormányzati politikusokra, most pedig ötmillió forintot ígér annak, aki szolgáltatna neki ehhez bármilyen bizonyítékot. „Előbb bemocskolja mások becsületét, és csak utána kezdi keresni a tényeket? Ez tudatos aljasság!”

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence úgy látja, Dobrev Klára ezzel leleplezte önmagát:

Semmilyen bizonyítéka nem volt, amikor gátlástalanul vádaskodott. Ha lett volna, nem most könyörögne utólag bizonyítékokért. Napokig ömlik a rágalom, a bizonyíték pedig sehol! Milyen aljas dolog úgy gyanúsítani meg valakit, hogy semmilyen konkrétum, tény, bizonyíték nincs a vádló birtokában.

„De ha Dobrev Klára pedofilügyekkel akar foglalkozni, akkor először a saját háza táján sepregessen, és nézzen körül a saját pártján belül! Újbudán, a DK-s polgármester vezette önkormányzatban olyan botrány volt, amitől minden jóérzésű ember gyomra felfordul. Az egyik önkormányzati vezető nevelt gyermeke pedagógiai asszisztensként hosszú időn keresztül óvodás gyerekeket molesztált. Nem pletykáról, nem vádaskodásról van szó, hanem konkrét bűncselekményről, amelyről az ügyészség hivatalos közleménye számol be” – hangsúlyozta a politikus.

És itt jön a valódi kérdés: tudott erről a DK? „Miért nem erről beszél Dobrev, amikor ilyen szörnyűség történhetett egy DK-s vezetésű önkormányzatban? Hozza nyilvánosságra az ügy részleteit, saját maga körül tegyen rendet!” – zárta a gondolatait az államtitkár.