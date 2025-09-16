Elhallgatja Ruszin-Szendi fegyverbotrányát a dollármédia

Hétfőn kora délután mutatta be az Origo azt a felvételt, amelyen jól látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal az oldalán beszél egy pártfórumon. A videórészlet hamar bejárta a magyar sajtót, illetve csak egy részét. A dollármédia legtöbb felülete ugyanis nem számolt be a botrányról. Kedd délután hiába kerestük a témát feldolgozó cikket a Telexen, vagy a HVG internetes felületén, nem találtunk semmit. Hogy biztosra menjünk, megnéztük az egyik gyakran használt hírkereső oldalt is, de így sem akadtunk beszámolókra. Egyedül a 444.hu foglalkozott az üggyel, de ők is csak megemlékeztek az esetről és természetesen mosdatták a volt vezérkari főnököt, szerintük ugyanis csak annyi látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije vesetájon hullámot vet (feltételezhetően a többi dollármédium is erre a megfejtésre fog jutni). A 24.hu pedig lapunk cikkét átvéve adott hírt a témáról. Megírtuk ugyanis, hogy Ruszin-Szendi botránya miatt már bejelentés érkezett lőfegyverrel visszaélés miatt a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Nemcsak a baloldali sajtó, de a Tisza Párt is hallgat Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról. Hiába kerestük a pártot, választ egy nap után sem adtak.

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Elértünk Pintér Ferencet, Ruszin-Szendi korábbi helyettesét is, aki szerint a volt vezérkari főnök viselkedése személyiségi problémákat vethet fel. Pintér Ferenc szerint

95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a volt vezérkari főnök egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.

Agresszív fellépés

A Tisza Párt honvédelmi szakértője az utóbbi időben egyre agresszívebb. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Nem ez volt azonban az első eset: a volt vezérkari főnök korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.