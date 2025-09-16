dollármédiaRuszin-Szendi RomuluszHorváth JózsefHVG444

Elhallgatja Ruszin-Szendi fegyverbotrányát a dollármédia

A dollármédia szinte testületileg hallgat Magyar Péter katonai tanácsadójának fegyverbotrányáról, a Telexnek és a HVG-nek egy nap sem volt elég arra, hogy foglalkozzon a témával, a a 444-nek pedig kedd délutánra annyira futotta, hogy megpróbálta mosdatni a volt vezérkari főnököt. Pedig immár bejelentés is érkezett a rendőrségre amiatt, hogy egy videófelvétel tanúsága szerint Ruszin-Szendi Romulusz a ruhája alatt fegyvernek látszó tárggyal – minden bizonnyal éles lőfegyverrel – jelent meg egy tiszás pártfórumon.

Munkatársunktól
2025. 09. 16. 17:20
Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn kora délután mutatta be az Origo azt a felvételt, amelyen jól látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal az oldalán beszél egy pártfórumon. A videórészlet hamar bejárta a magyar sajtót, illetve csak egy részét. A dollármédia legtöbb felülete ugyanis nem számolt be a botrányról. Kedd délután hiába kerestük a témát feldolgozó cikket a Telexen, vagy a HVG internetes felületén, nem találtunk semmit. Hogy biztosra menjünk, megnéztük az egyik gyakran használt hírkereső oldalt is, de így sem akadtunk beszámolókra. Egyedül a 444.hu foglalkozott az üggyel, de ők is csak megemlékeztek az esetről és természetesen mosdatták a volt vezérkari főnököt, szerintük ugyanis csak annyi látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije vesetájon hullámot vet (feltételezhetően a többi dollármédium is erre a megfejtésre fog jutni). A 24.hu pedig lapunk cikkét átvéve adott hírt a témáról. Megírtuk ugyanis, hogy Ruszin-Szendi botránya miatt már bejelentés érkezett lőfegyverrel visszaélés miatt a Nemzeti Nyomozó Irodához. 

Nemcsak a baloldali sajtó, de a Tisza Párt is hallgat Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról. Hiába kerestük a pártot, választ egy nap után sem adtak.

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Elértünk Pintér Ferencet, Ruszin-Szendi korábbi helyettesét is, aki szerint a volt vezérkari főnök viselkedése személyiségi problémákat vethet fel. Pintér Ferenc szerint 

95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a volt vezérkari főnök egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.

 

Agresszív fellépés

A Tisza Párt honvédelmi szakértője az utóbbi időben egyre agresszívebb. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Nem ez volt azonban az első eset: a volt vezérkari főnök korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

De nem áll távol a fenyegetőzés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, aki a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán azt mondta: – Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.