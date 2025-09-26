  • Magyar Nemzet
Szentkirályi Alexandra: Az álhírbotrány a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt + videó

Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei kell legyenek – mondta videójában a budapesti Fidesz elnöke.

2025. 09. 26. 18:30
Szentkirályi Alexandra Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei kell legyenek – írta közösségi oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: Minden politikus, újságíró, külföldi ügynök, influenszer és ezek oly gyakori keverékének, felelnie kell a tetteiért. Szerinte minden magyar embert veszélybe sodortak, ilyen összehangolt akcióval taszítottak már káoszba országot. 

Ez a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt. 

Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

               
       
       
       

