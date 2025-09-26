Szentkirályi Alexandra: Az álhírbotrány a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt + videó

Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei kell legyenek – írta közösségi oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: Minden politikus, újságíró, külföldi ügynök, influenszer és ezek oly gyakori keverékének, felelnie kell a tetteiért. Szerinte minden magyar embert veszélybe sodortak, ilyen összehangolt akcióval taszítottak már káoszba országot.

Ez a közrend és az államszervezet ellen elkövetett támadás volt.

Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.