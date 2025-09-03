Nem cáfolta Tarr Zoltán, hogy létezik a Tisza-csomag

Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit, amiről a Hír TV riportere kérdezte Magyar Péter politikusát. Tarr kitért a válaszadás elől, majd elsietett a további kérdések elől.

Mint ismert, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)