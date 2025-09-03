Több millió ember fizetése csökkenne a Tisza-adóval

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. Ez alapján már az átlagbér után is hét százalékkal több szja-t szednének be, havi 1, 250 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv – írta meg cikkében a Ripost. A portál emlékeztetett, hogy Magyar Péter tagadja az adóemelés tervét, de a saját emberei buktatták le a pártelnököt.

Tarr Zoltán elszólta magát a Tisza-adóról. Fotó: Polyák Attila

A Tisza Párt gazdasági programját koordináló Dálnoki Áron társaságában Tarr Zoltán, a párt alelnöke az etyeki beszédében gyakorlatilag elismerte, hogy jön a progresszív adóemelés

Erről most nem lehet beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– jelentette ki Tarr.

A portál rámutatott, hogy 2023-ban közel 4,8 millió ember vallott be jövedelmet, 2026-ra ebből legalább 3,8 millióan a magasabb, 22 százalékos kulcs alá kerülnének. Az ötmillió forint alatti jövedelműek közül pedig több százezren veszítenék el a mostani kedvezményeiket.

Vagyis összesen legalább négymillió dolgozó magyar embernek csökkenne a fizetése.

A számítások szerint a Tisza-adó a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, és tönkretenné a szegényebb régiókban élőket. Megjelentek a szakmák szerinti, élethelyzet szerinti bontások is. Magyar Péterék szja-emelése egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évente 356 ezer forintot venne el átlagosan a budapestiektől.

Egy átlagfizetés után havi húszezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 ezer forint mínuszt jelent.

A pedagógusok havi harmincezer forinttal kevesebbet kapnának, ami évi 364 ezer forintot mínuszt jelent. Egy ápolónak havi 23 ezer forinttal csökkenne a fizetése, ami évente 280 ezer forintos kiesés. Egy rendőr havi 13 ezer forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 ezer forint mínusz; míg egy katona havi 39 ezer forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 ezer forinttal kevesebb fizetést jelent. Míg egy orvosnak 264 ezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 3,172 millió forint mínusz.

Egy a korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1,291 millió forinttal) keresne kevesebbet. Egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya harminc év alatti, és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1,803 millió forinttal) csökken a fizetés. Egy kétgyermekes, átlagkeresetű család esetében, ahol az anya negyven év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2,836 millió forinttal), egy háromgyermekes, átlagkeresetű család esetében pedig havi 354 ezer forinttal (évi 4,252 millió forinttal) csökkenne a kézhez kapott fizetés.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)