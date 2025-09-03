Tarr ZoltánTisza-adóHVG

Nem biztos, hogy így akarták, de beismerték a HVG-nál, hogy a Tisza-csomag létezik

A baloldali lap kíméletlenül elbánt Magyar Péterrel.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 14:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is, vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek. 

 

Kiderült, hogy valós a Tisza-adó terve

Mint arról a Magyar Nemzeten is olvashattak, az Index által megszerzett belsős feljegyzés augusztus végén került nyilvánosságra, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői számára. Magyar Péter a kiszivárgott iratot fecninek és hamisítványnak, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.

 A portál szerdán megjelent cikkében ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót. 

 

Nyilatkozatstop, szobafogságba került Tarr Zoltán

A HVG ráadásul alátámasztotta Deák Dániel minapi értesülését is: a politológust a Tisza berkeiből úgy tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is. 

Magyar Péter azért döntött a szobafogság mellett, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai, ahol az alelnök lényegében beismerte az adóemelő terveket.

 Tarr ugyanis az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A HVG ezzel kapcsolatba azt írta: 

Magyar Péter világosan látta, hogy azonnal reagálni kell rá, és előrukkolt egy adócsökkentési tervvel. Egyúttal rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait.

Hozzátették: keresték Tarrt, de nekik sem nyilatkozott. A balliberális lap persze megpróbálta elkenni az alelnök szavait, mondván, Tarr csak arról beszélt, hogy a felfokozott közéleti viszonyok miatt bizonyos kérdésekről még csak beszélni sem lehet. 

Az Origo cikkében azonban megjegyzik,

az adócsökkentésről bármikor lehet beszélni, különösen választások előtt érdemes egy pártnak bemutatnia az adócsökkentő elképzeléseit, amennyiben vannak ilyenek.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu