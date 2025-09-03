Nem biztos, hogy így akarták, de beismerték a HVG-nál, hogy a Tisza-csomag létezik

Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is, vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek.
Kiderült, hogy valós a Tisza-adó terve
Mint arról a Magyar Nemzeten is olvashattak, az Index által megszerzett belsős feljegyzés augusztus végén került nyilvánosságra, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői számára. Magyar Péter a kiszivárgott iratot fecninek és hamisítványnak, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.
A portál szerdán megjelent cikkében ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót.
Nyilatkozatstop, szobafogságba került Tarr Zoltán
A HVG ráadásul alátámasztotta Deák Dániel minapi értesülését is: a politológust a Tisza berkeiből úgy tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is.
Magyar Péter azért döntött a szobafogság mellett, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai, ahol az alelnök lényegében beismerte az adóemelő terveket.
Tarr ugyanis az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
A HVG ezzel kapcsolatba azt írta:
Magyar Péter világosan látta, hogy azonnal reagálni kell rá, és előrukkolt egy adócsökkentési tervvel. Egyúttal rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait.
Hozzátették: keresték Tarrt, de nekik sem nyilatkozott. A balliberális lap persze megpróbálta elkenni az alelnök szavait, mondván, Tarr csak arról beszélt, hogy a felfokozott közéleti viszonyok miatt bizonyos kérdésekről még csak beszélni sem lehet.
Az Origo cikkében azonban megjegyzik,
az adócsökkentésről bármikor lehet beszélni, különösen választások előtt érdemes egy pártnak bemutatnia az adócsökkentő elképzeléseit, amennyiben vannak ilyenek.