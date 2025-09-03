Nem biztos, hogy így akarták, de beismerték a HVG-nál, hogy a Tisza-csomag létezik

Létezik a Tisza-adó súlyos lakossági megszorításról szóló terve, és Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt – szúrta ki az Origo a HVG cikkét, amelyben a nyáron történteket összegezték, köztük a Tisza-adó javaslatát is, vagyis azt a tervet, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek.

Kiderült, hogy valós a Tisza-adó terve

Mint arról a Magyar Nemzeten is olvashattak, az Index által megszerzett belsős feljegyzés augusztus végén került nyilvánosságra, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői számára. Magyar Péter a kiszivárgott iratot fecninek és hamisítványnak, illetve álhírnek minősítette, ám a HVG egészen másképp látja mindezt.

A portál szerdán megjelent cikkében ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót.

Nyilatkozatstop, szobafogságba került Tarr Zoltán

A HVG ráadásul alátámasztotta Deák Dániel minapi értesülését is: a politológust a Tisza berkeiből úgy tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is.

Magyar Péter azért döntött a szobafogság mellett, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai, ahol az alelnök lényegében beismerte az adóemelő terveket.

Tarr ugyanis az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A HVG ezzel kapcsolatba azt írta:

Magyar Péter világosan látta, hogy azonnal reagálni kell rá, és előrukkolt egy adócsökkentési tervvel. Egyúttal rögtön visszavonta a nyilvánosságból Tarr Zoltánt, még lehetőséget sem adott számára, hogy ő maga magyarázza meg a szavait.

Hozzátették: keresték Tarrt, de nekik sem nyilatkozott. A balliberális lap persze megpróbálta elkenni az alelnök szavait, mondván, Tarr csak arról beszélt, hogy a felfokozott közéleti viszonyok miatt bizonyos kérdésekről még csak beszélni sem lehet.

Az Origo cikkében azonban megjegyzik,