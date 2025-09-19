SzentesTisza Pártlincselés

Szintet lépett a tiszás erőszak: lincselésre buzdítanak Szentesen + videó

Nyilvános lincselésre szólította fel követőit Szentesen egy Tisza-szimpatizáns csoport. Arra kérték a követőiket, hogy botokkal menjenek Farkas Sándor volt államtitkár házához, és vegyék kezükbe az igazságszolgáltatást. Azzal sem foglalkoznak, hogy a volt államtitkár a betegsége miatt hónapokkal ezelőtt lemondott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 17:19
A legaljasabb mocskosságra készülnek a szentesi Tisza-szimpatizánsok. Vesszőzést, lincselést terveznek egy visszavonult, beteg ember háza előtt – írta meg a cs3.hu.

A Szentesi Skacok nevű csoport szervezett egy tüntetést Farkas Sándor háza elé. Egy eseményt is létrehoztak erről a Facebookon, ahol azt írták:

Gyertek el és álljunk ki a korrupt politikusok ellen, Kisbajszos hesziendájánál és vegyük kezünkbe az igazságszolgáltatást, mint ahogy Nepálba tették a tüntetők. Mindenki hozzon egy mogyorófavesszőt vagy egy botot.

Vagyis nyíltan erőszakra és lincselésre buzdítanak.

A gyűlöletcsoportnak van egy weboldala is, amin egy videót is közzétettek a nepáli zavargásokról, ahol őrjöngve támad a csőcselék, botokkal, és husángokkal.

A gyűlölködő tiszásokat az sem érdekli, hogy Farkas Sándor betegsége miatt már hónapokkal ezelőtt lemondott az Agrárminisztériumban betöltött államtitkári megbízatásáról.

A cs3.hu megjegyzi, hogy eddig csak verbálisan fenyegettek, most azonban már tettlegességre buzdítanak. Hozzátették, hogy a Tisza Pártot támogató helyi szennyoldalon ma már mindennapos szintre emelték az uszítást. Olyan kommentek és posztok jelennek meg, amelyekben felakasztással, autó után kötözéssel, tégladobálással fenyegetik azokat, akik más politikai véleményen vannak. Az emberi méltóságot teljesen sárba tiporva odáig jutottak, hogy egy, még élő országgyűlési képviselő sírjára akarnak vizelni – utalva arra, hogy a halálát kívánják.

A Tisza Párt rendezvényein egyébként rendszeresen lépnek fel azokkal szemben, akik mást gondolnak a világról, mint Magyar Péter.

Korábban megírtuk, hogy a tiszások Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.

A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. 

Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.

Egy Tisza-hívő nő, akinek ráadásul egy többször lerepülő fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt és közvetlen közelről üvöltözött vele Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.

Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes aurájába nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.

A harmadik fizikai atrocitás akkor történt, amikor 

Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét,

 miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a tokatábornokot.

Azóta pedig kiderült, hogy a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen tartott előadást, fegyverrel az oldalán.

Amerikában pedig Charlie Kirk jobboldali politikai aktivista kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőtt egy szélsőséges baloldali férfi Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított.

