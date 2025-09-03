Gerzsenyi GabriellaTarr ZoltánTisza Pártadóemelés

Magyar Péter újabb embere próbált meg elmenekülni, amikor a Tisza-csomagról kérdezték

Tarr Zoltán elszólásáról kérdezte a Hír TV a tiszás Gerzsenyi Gabriellát, aki azonban nem volt hajlandó nyilatkozni a csatorna riporterének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 17:30
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Elmenekült a Hír TV kérdései elől Gerzsenyi Gabriella is, akitől a riporter azt próbálta megtudni, hogy mi a véleménye Tarr Zoltán adóemelésről szóló kijelentéseiről. Gerzsenyi Gabriella két helyen is képviseli Magyar Péter pártját. Emlékezetes, Kollár Kinga mellett ő lett a másik olyan tiszás politikus, aki egyszerre európai parlamenti képviselő és fővárosi képviselő is, Kollár Kingához hasonlóan. 

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

 

Borítókép: Gerzsenyi Gabriella és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

