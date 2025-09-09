Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

MomentumBoros Bánk LeventeNézőpont IntézetSoros-hálózatMagyar Péter

Tiszás pozíciókban reménykedhet a Momentum

Abban látja saját túlélését a Momentum, hogy most kitér Magyar Péter útjából, és nem indul a 2026-os választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint mindezért cserébe a 2029-es választások után önkormányzati, vagy európai parlamenti pozíciókat kaphatnak a liberálisok. Hangsúlyozta azt is, hogy Momentum ezer szállal kötődik a Soros-hálózathoz, így elvárás is velük szemben, hogy most félreálljanak a kormányváltás reményében.

Gabay Dorka
2025. 09. 09. 4:45
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kerüli a parlamenti munkát szeptembertől a Momentum Mozgalom, melynek frissen megválasztott elnöke közölte, csak szavazni járnak majd be az Országgyűlésbe, a képviselői munka helyett pedig aktív kormányváltó kampányba kezdenek Magyar Péter oldalán. Azt is elmondta Rózsa András, hogy 

kihagyva a 2026-os választást, a Momentum már a 2029-es európai parlamenti, valamint helyi önkormányzati választásra készül. 

Amellett, hogy morálisan nehezen elfogadható, hogy egy választáson bizalmat nyert párt országgyűlési képviselői nem járnak be a munkahelyükre, nem képviselik a választókat, de a több millió forintos fizetésüket felveszik, felmerül a kérdés, miért vonul ki egy párt több mint három éven át az aktív politikai életből.

Budapest, 2025. május 1. A Momentum politikusainak vezetésével a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetés résztvevőinek egy csoportja a Karmelita kolostorhoz indul a Kossuth Lajos térről, elöl Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője 2025. május 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd
Parlamenti munka helyett Magyar Péter szekerét tolja a Momentum (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója úgy fogalmazott, láttunk már olyat, hogy egy politikai párt valamiért bojkottálja a parlamenti üléseket, ezt tette a Fidesz frakciója, amikor Gyurcsány Ferenc felszólalásainál kivonult a ülésteremből, de ez általában valami elleni tiltakozásként vagy demonstrációként szokták alkalmazni. – Jelen esetben azonban egy öncélú akcióról beszélhetünk. Mindennek a megértéséhez a Momentum helyzetét kell átlátni és tisztázni, és ebből értelmezhetőek a párt lépései. A párt helyzete nem túl fényes, mikropárttá vált mára, és már az sem nagyon beazonosítható, hogy ki vagy kik vezetik ezt a formációt. 

Egy humánpolitikailag, tartalmilag, mondanivalójában kiüresedett politikai formáció, amelyik úgy intézményi, mint egyéni politikusok szempontjából a túlélésre játszik 

– vélekedett Boros Bánk Levente.

Megítélése szerint amit látunk, az egyfajta menekülőpálya a Momentum számára. – Itt nem a parlamentről beszélünk, az csak egy politikai akció. Ugyanis eddig sem zavartak sok vizet az Országgyűlésben, érdektelen, hogy bent vannak, vagy sem. De ők a túlélésükről beszélnek, és ezt abban látják, hogy kitérnek Magyar Péter elől – hangsúlyozta, hozzátéve, valószínűleg az van a hátterében, hogy valamit cserébe várnak kormányváltás esetén, legyen az bármilyen pozíció. 

– Azzal, hogy elméletben elindulnának 2029-ben az EP-választáson, valamint a helyi önkormányzati megmérettetésen, feltehetően ottani pozíciókban reménykednek cserébe a mostani félreállásért 

– vélekedett Boros Bánk Levente.

A szakértő ugyanakkor kitért arra is, ahogy a Momentum ezer szállal kötődik a Soros-hálózathoz, minden bizonnyal nyomás van rajtuk és elvárás is velük szemben, hogy ne induljanak, hiszen a Soros-hálózat régóta Orbán Viktor megbuktatásán munkálkodik. – Ez az elvárás kimondva vagy kimondatlanul jelen van mindenkivel szemben, akik a balliberális oldalon politikai tényezők vagy azok lehetnek. Ne feledjük,

a Soros-hálózat persze mindig meghálálja a nekik tett szolgálatot, így még az is elképzelhető, hogy a Momentum hálózathoz tartozó tagjai, vezetői, politikusai a hálózat valamely intézményénél kapnak pozíciót 

– mutatott rá.

Hogy a Tisza kiszivárgott adótervei mennyire vághatja keresztbe a Momentum számításait, Boros Bánk Levente azt mondta, összenő ami összetartozik. – Amiről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt Kötcsén, az teljes mértékben leírja az ellenzéki oldal működését. Ha bevallja Magyar Péter, ha nem, ők ugyanazt a balliberális programot valósítanák meg, mint amit a Momentum, illetve az egész balliberális konglomerátum is korábban képviselt a kormánnyal szemben az elmúlt 15–30 évben. 

Magyar Péter, támogató, választó, Tisza párt, adó
Magyar Péternek választást kell nyernie ahhoz, hogy a Momentum is jól járjon

Két oldal áll egymással szemben: a szuverenista konzervatív nemzeti oldal és a globalista balliberális világ, az utóbbiba sorolódott be a Tisza is. 

A Momentumnak leáldozott. Volt idő, amikor például Fekete-Győr Andrásról úgy cikkezett a francia balliberális sajtó, mint a tehetséges fiatal, aki Orbánt meg fogja buktatni. Ugyanilyen cikkek jelennek meg most a nyugati liberális sajtóban Magyar Péterről. Ha úgy tetszik, Magyar Péter Fekete-Győr András, Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter szellemi és politikai utódja a magyar belpolitikában – mondta.

 

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.