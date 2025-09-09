Tiszás pozíciókban reménykedhet a Momentum

Kerüli a parlamenti munkát szeptembertől a Momentum Mozgalom, melynek frissen megválasztott elnöke közölte, csak szavazni járnak majd be az Országgyűlésbe, a képviselői munka helyett pedig aktív kormányváltó kampányba kezdenek Magyar Péter oldalán. Azt is elmondta Rózsa András, hogy

kihagyva a 2026-os választást, a Momentum már a 2029-es európai parlamenti, valamint helyi önkormányzati választásra készül.

Amellett, hogy morálisan nehezen elfogadható, hogy egy választáson bizalmat nyert párt országgyűlési képviselői nem járnak be a munkahelyükre, nem képviselik a választókat, de a több millió forintos fizetésüket felveszik, felmerül a kérdés, miért vonul ki egy párt több mint három éven át az aktív politikai életből.

Parlamenti munka helyett Magyar Péter szekerét tolja a Momentum (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója úgy fogalmazott, láttunk már olyat, hogy egy politikai párt valamiért bojkottálja a parlamenti üléseket, ezt tette a Fidesz frakciója, amikor Gyurcsány Ferenc felszólalásainál kivonult a ülésteremből, de ez általában valami elleni tiltakozásként vagy demonstrációként szokták alkalmazni. – Jelen esetben azonban egy öncélú akcióról beszélhetünk. Mindennek a megértéséhez a Momentum helyzetét kell átlátni és tisztázni, és ebből értelmezhetőek a párt lépései. A párt helyzete nem túl fényes, mikropárttá vált mára, és már az sem nagyon beazonosítható, hogy ki vagy kik vezetik ezt a formációt.

Egy humánpolitikailag, tartalmilag, mondanivalójában kiüresedett politikai formáció, amelyik úgy intézményi, mint egyéni politikusok szempontjából a túlélésre játszik

– vélekedett Boros Bánk Levente.

Megítélése szerint amit látunk, az egyfajta menekülőpálya a Momentum számára. – Itt nem a parlamentről beszélünk, az csak egy politikai akció. Ugyanis eddig sem zavartak sok vizet az Országgyűlésben, érdektelen, hogy bent vannak, vagy sem. De ők a túlélésükről beszélnek, és ezt abban látják, hogy kitérnek Magyar Péter elől – hangsúlyozta, hozzátéve, valószínűleg az van a hátterében, hogy valamit cserébe várnak kormányváltás esetén, legyen az bármilyen pozíció.

– Azzal, hogy elméletben elindulnának 2029-ben az EP-választáson, valamint a helyi önkormányzati megmérettetésen, feltehetően ottani pozíciókban reménykednek cserébe a mostani félreállásért

– vélekedett Boros Bánk Levente.