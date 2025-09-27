álhírálhírgyártásHont AndrásStumpf András

Újabb vélemény az álhírt kirobbantó lapról

Hont András publicista is elmondta véleményét az álhírbotrányt kirobbantó Válasz Online-ról.

– Azért az csodálatos, hogy az a lap, amelyik útjára indítja a pletykasorozatot, annak a lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, meg kell védeni Semjén Zsoltot, mert különben olyanok lesznek, mint a NER. 

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, „szóbeszédre alapozott” megjegyzést? Vagy valami? 

– tette fel a kérdést Hont András publicista.

Mint megírtuk: véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják, hogy „nincs itt semmilyen összeesküvés”.

Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolti bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”


add-square Lejáratókampányt indított a baloldal

Visszavonulót fújtak az álhírterjesztők, megpróbálja elkenni a felelősségét a balliberális média

Lejáratókampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

