Újabb vélemény az álhírt kirobbantó lapról

– Azért az csodálatos, hogy az a lap, amelyik útjára indítja a pletykasorozatot, annak a lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, meg kell védeni Semjén Zsoltot, mert különben olyanok lesznek, mint a NER.

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, „szóbeszédre alapozott” megjegyzést? Vagy valami?

– tette fel a kérdést Hont András publicista.

Stumpf András, a Válasz Online publicistája. Forrás: youtube

Mint megírtuk: véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják, hogy „nincs itt semmilyen összeesküvés”.

Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolti bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”