Szőke András is üzent Alföldi Róbertnek

„A digitális médiában, amelyben úgy tűnik, hogy nem kell felelősséget vállalni állításainkért, többször hallható, hogy csak két út van: jobb és bal” – így reagált Alföldi Róbert kormányellenes kifakadására Szőke András filmrendező. Mint ismert, Alföldi Róbert hosszú, terjedelmes Facebook-bejegyzésben ecsetelte, mennyire meg van sértődve, mert úgy értelmezte Orbán Viktor miniszterelnök októer 23-i beszédét, hogy hazaárulónak nevezte őt a kormányfő.

Szőke András erre a Vidéki Digitális Polgári Körben emlékeztetett, „A régiek azt mondták: a kiáltás a figyelem felkeltése és a félelem ikertestvére. Az üldözött kiált, hogy üldözik. Akkor is ezt kiáltja, ha nem így van. Az ordított üzenet messze hallatszik. Hitelesnek hangzik, de valójában fordított üzenet. Így lesz az üldözöttből üldöző. A vádlottból vádló.”

Alföldi áldozati pózba vágta magát

Mint arról lapunk is beszámolt, nem Szőke András az első, aki reagált Alföldi Róbert kijelentéseire. Czakó Julianna színművész a digitális polgári kör tagjainak írt bejegyzésben válaszolt, amelyben rámutatott: „a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”

Alföldinek volt egy olyan kijelentése is, miszerint nem érdekli, melyik volt a nagyobb rendezvény. Czakó Julianna megjegyezte, hogy ugyanaz a jól megszokott fogalomkisajátítási kísérlet történik, amit már számtalanszor láttunk.

„Ha kicsit jobban kibontom, akkor a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe. Most ezt ugyanúgy tartod magad előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzed vagy ha látják”

– jelezte.

Reagált azonban Alföldi írására Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is. Hosszú, cinikus bejegyzésben szálazta szét a baloldali rendező méltatlankodását. Megjegyezte: „csak objektíven mondom, hogy senki nem beszélt Alföldi Róbertről, a főszónok, Orbán Viktor pláne nem, halálról se, de egy színpadi(as) embertől vegyük ezt az önzést nagyvonalúan az előadás részének, retorikai fordulatnak, melyben az egyén azonosítja magát a közösséggel”.