Horrorbaleset Poroszlónál: apokaliptikus látvány a helyszínen, roncsok és törmelék mindenütt

Hétfő délután brutális baleset történt a 33-as főúton Poroszlónál: egy kisbusz és egy személyautó ütközött. Sajtóinformációk szerint egy ember életveszélyesen megsérült, az illetőt mentőhelikopterrel szállították kórházba – számolt be róla a Heol. A portál több helyszíni képet és videót is közzétett a balesetről.

Egy Ford márkájú autó karambolozott egy fehér kisbusszal Poroszló környékén. A baleset helyszínén apokaliptikus látvány fogadta a tűzoltókat (Fotó: Heol/Huszár Márk)

Apokaliptikus állapotok a baleset helyszínén

A szerencsétlenségben két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ütközés erejéről a helyszíni képek tanúskodnak: az úttestet jelentős mennyiségű törmelék borította, a járművek pedig az út két oldalán ronccsá törve hevertek az árokban – mutatta be az Origo.

Sajtóinformációk szerint a Tiszafüred felé közlekedő

Ford gépkocsi ismeretlen okból áttért a szembejövő sávba, ahol szinte azonnal, teljes sebességgel csapódott a fehér kisbuszba.

A szerencsétlenségben a Ford vezetője, egy fiatal nő szenvedett életveszélyes sérüléseket.

A hétfői nap egyik legsúlyosabb balesete Szlovákiában történt, ahol két vonat karambolozott: a tragédiában csaknem százan sérültek meg, szerencsére egyelőre halálos áldozatokról nem tudni.