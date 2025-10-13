Horrorbaleset Poroszlónál: apokaliptikus látvány a helyszínen, roncsok és törmelék mindenütt

Hétfő délután brutális baleset történt a 33-as főúton Poroszlónál: egy kisbusz és egy személyautó ütközött. Sajtóinformációk szerint egy ember életveszélyesen megsérült, az illetőt mentőhelikopterrel szállították kórházba – számolt be róla a Heol. A portál több helyszíni képet és videót is közzétett a balesetről.
Apokaliptikus állapotok a baleset helyszínén
A szerencsétlenségben két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ütközés erejéről a helyszíni képek tanúskodnak: az úttestet jelentős mennyiségű törmelék borította, a járművek pedig az út két oldalán ronccsá törve hevertek az árokban – mutatta be az Origo.
Sajtóinformációk szerint a Tiszafüred felé közlekedő
Ford gépkocsi ismeretlen okból áttért a szembejövő sávba, ahol szinte azonnal, teljes sebességgel csapódott a fehér kisbuszba.
A szerencsétlenségben a Ford vezetője, egy fiatal nő szenvedett életveszélyes sérüléseket.
A hétfői nap egyik legsúlyosabb balesete Szlovákiában történt, ahol két vonat karambolozott: a tragédiában csaknem százan sérültek meg, szerencsére egyelőre halálos áldozatokról nem tudni.