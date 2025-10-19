Budapest BrandSzentkirályi Alexandraköltekezésluxusmutyi

Csekonics módjára költekezik a főváros: jut pénz milliós prémiumokra, luxusparkolásra és el nem készült színdarabra is + videó

A Budapest Brand olyan kiadásokat produkált, hogy az ember haja égnek áll – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 13:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hajmeresztő és rendkívül mutyi-gyanús az, amit idáig láttunk az eddigi jelentésekből” – fogalmazott legújabb videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán is részletezte a gyanús költéseket, amelyek szerinte a fővárosi közpénzek felelőtlen használatára utalnak.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A Budapest Brand, amely egyébként nem számít nagy cégnek, olyan kiadásokat produkált, hogy az ember haja égnek áll: havi 250 ezer forintot költöttek parkolásra egy luxusszállodában, mindössze pár száz méterre a városházától – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Több mint hárommillió forintot fizettek egy soha meg nem valósult színházi darab „megírásáért”, miközben a vezetők 2020 és 2024 között összesen 50 millió forint prémiumot kaptak, ebből a vezető 21 milliót vihetett haza, ráadásul rezsitámogatással kiegészítve. 

A hab a tortán a „pop-up park” felirat volt, amely összesen 7,6 millió forintba került, vagyis betűnként több mint egymillióba – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra szerint

ha egy viszonylag kis cég így költekezhet, felmerül a kérdés: mi folyik a nagyobb fővárosi vállalatoknál? 

A politikus az eddigi jelentéseket áttekintve igencsak aggályosnak tartja a folyamatot, és hangsúlyozta, hogy a közpénzek felelős felhasználása kulcsfontosságú.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: MW/Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu