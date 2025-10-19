Csekonics módjára költekezik a főváros: jut pénz milliós prémiumokra, luxusparkolásra és el nem készült színdarabra is + videó

„Hajmeresztő és rendkívül mutyi-gyanús az, amit idáig láttunk az eddigi jelentésekből” – fogalmazott legújabb videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán is részletezte a gyanús költéseket, amelyek szerinte a fővárosi közpénzek felelőtlen használatára utalnak.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A Budapest Brand, amely egyébként nem számít nagy cégnek, olyan kiadásokat produkált, hogy az ember haja égnek áll: havi 250 ezer forintot költöttek parkolásra egy luxusszállodában, mindössze pár száz méterre a városházától – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Több mint hárommillió forintot fizettek egy soha meg nem valósult színházi darab „megírásáért”, miközben a vezetők 2020 és 2024 között összesen 50 millió forint prémiumot kaptak, ebből a vezető 21 milliót vihetett haza, ráadásul rezsitámogatással kiegészítve.

A hab a tortán a „pop-up park” felirat volt, amely összesen 7,6 millió forintba került, vagyis betűnként több mint egymillióba – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra szerint

ha egy viszonylag kis cég így költekezhet, felmerül a kérdés: mi folyik a nagyobb fővárosi vállalatoknál?

A politikus az eddigi jelentéseket áttekintve igencsak aggályosnak tartja a folyamatot, és hangsúlyozta, hogy a közpénzek felelős felhasználása kulcsfontosságú.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: MW/Hatlaczki Balázs)