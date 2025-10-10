A hármas lett a mágikus szám a magyar gazdaságban

– A magyar gazdaságpolitika mágikus száma a hármas – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című adásának. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy megindították a fix 3 százalékos hitelt az otthonteremtéshez. Most pedig elindult a 3 százalékos vállalkozói hitel is. Megjegyezte, hogy sokat köszönhetnek a kereskedelmi és iparkamarának a hitel részletszabályainak a kidolgozásában.

Százötven millió forint a felső határa az igénybe vehető összegnek

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Szerinte sok kis- és középvállalkozó ki van éhezve egy kigazdálkodható hitelre, ami komoly lökést ad a vállalkozóknak. A magyar gazdaság állapota kapcsán kiemelte, hogy ma egyszerre tudnak elindítani egy fix százalékos otthonteremtési hitelt, egy kis- és középvállalkozói hitelt, valamint végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését.

Orbán Viktor jelezte, hogy óriási az érdeklődés a 3 százalékos otthonteremtési hitel iránt. A vállalkozói hitelről pedig elárulta, hogy azt a Széchenyi-kártya rendszeren keresztül kapják majd meg a vállalkozók.

