Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

gazdaságpolitikaOrbán Viktorhitelkonstrukció

A hármas lett a mágikus szám a magyar gazdaságban

Óriási az érdeklődés a 3 százalékos otthonteremtési hitel iránt – tudatta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban. A miniszterelnök egyúttal beszámolt a vállalkozások számára elérhető új hitelkonstrukció részleteiről is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 9:56
Az építőiparnak is lendületet ad az Otthon start program Fotó: Kallus György
– A magyar gazdaságpolitika mágikus száma a hármas – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című adásának. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy megindították a fix 3 százalékos hitelt az otthonteremtéshez. Most pedig elindult a 3 százalékos vállalkozói hitel is. Megjegyezte, hogy sokat köszönhetnek a kereskedelmi és iparkamarának a hitel részletszabályainak a kidolgozásában.

Százötven millió forint a felső határa az igénybe vehető összegnek

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Szerinte sok kis- és középvállalkozó ki van éhezve egy kigazdálkodható hitelre, ami komoly lökést ad a vállalkozóknak. A magyar gazdaság állapota kapcsán kiemelte, hogy ma egyszerre tudnak elindítani egy fix százalékos otthonteremtési hitelt, egy kis- és középvállalkozói hitelt, valamint végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését.

Orbán Viktor jelezte, hogy óriási az érdeklődés a 3 százalékos otthonteremtési hitel iránt. A vállalkozói hitelről pedig elárulta, hogy azt a Széchenyi-kártya rendszeren keresztül kapják majd meg a vállalkozók.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kallus György)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

