Kocsmát csinált Niedermüller egy idősek klubjából

A közösségi oldalán vonta kérdőre Niedermüller Pétert, Erzsébetváros polgármesterét a Fidesz fővárosi képviselője, amiért kiárusít egy önkormányzati tulajdonú épületet, amely egykor idősek klubja volt.

Niedermüller Péter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Kulturális és gasztronómiai komplexum? Tömegkocsma! Hogy lehet arcátlanul „fejlesztésként” eladni azt, ami valójában egy újabb bulinegyedes ivó? Hogy van bőr a képén Niedermüller Péternek, a diszkópápának, kiárusítani egy önkormányzati tulajdonú épületet, amely egykor idősek klubja volt? És mindezt az idősek világnapján – fogalmazott Radics Béla, aki emlékeztetett,

Belső-Erzsébetváros lakói már a kerületből is kiválnának, hogy megszabaduljanak a DK-s polgármestertől, ennek érdekében népszavazást is kilátásba helyeztek.

– Hogy van mersze elhallgattatni azokat, akik már csak a népszavazásban látják az egyetlen kiutat ebből a romlásból? És hogyan asszisztál ehhez Vitézy Dávid és a Tisza Párt? – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

Radics egyébként korábban már írt arról, hogy az ingatlan átjátszásakor az erzsébetvárosi Fidesz–KDNP képviselői azonnali bejárást kértek az Akácos udvarban, ahol korábban az idősek klubja működött.

Fotók készültek, alig 24 órával a döntést követően, jól látszik, hogy a helyet a bulibárók már rég berendezték. Ez bizony nem hirtelen ötlet volt, hanem előre kitervelt üzlet. Az emberek felháborodtak, majd Niedermüller bement az ATV-be. Képes volt »kulturális és gasztronómiai komplexumról« beszélni. Na ne vicceljünk már! Kit néz hülyének? A képek magukért beszélnek. Diszkópápa úr, ezt mifelénk úgy hívják, hogy kocsma

– fogalmazott Radics Béla.

Miként arról lapunk is beszámolt, a VII. kerületben olyan elképesztő állapotok uralkodnak, hogy a zsidónegyedben élők úgy döntöttek, egy másik kerülethez csatlakoznának. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta,

a probléma elsősorban a drog, a prostitúció, a betörések, az üzletek feltörése, a besurranó tolvajok, a hajnalig tartó dorbézolás. – Ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan massza lett az egészből, ahol abszurd módon a kerületben élők próbálnak életben maradni

– mondta, hozzátéve, a belső-erzsébetvárosi lakók elfelejtettnek érzik maguk, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit élnek át nap mint nap. – Úgy érezzük, mindenki érdeke fontos a kerületvezetésnek, legyen az turizmus, vendéglátóhely, csak a lakóké nem – mondta a rabbi.