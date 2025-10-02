Rendkívüli

Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

  • Menczer Tamás: Botrányhősök és sértettek gyűlnek Magyar Péter köré + videó
Menczer TamásRuszin-Szendi RomuluszTarr ZoltánKollár KingaMagyar Péter

Menczer Tamás: Botrányhősök és sértettek gyűlnek Magyar Péter köré + videó

Menczer Tamás élesen bírálta a Tisza Pártot, hangsúlyozva: Magyar Péter körül botrányhősök és sértettek gyűlnek, köztük Ruszin-Szendi Romulusz, Kollár Kinga és Tarr Zoltán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 16:31
A szerdai Harcosok órájában Menczer Tamás a Tisza Pártról is beszélt. A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy Magyar Péter körül olyan nevek bukkannak fel, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Kollár Kinga vagy Tarr Zoltán, akik szerinte mind botrányokkal és sértettséggel terheltek – ahogy maga Magyar Péter is.

Menczer Tamás visszautasította Sándor Fegyir vádjait, hangsúlyozva, hogy Magyarország a béke mellett áll és történelmi humanitárius segítséget nyújtott.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott részletben arról beszélt, kik állnak Magyar Péter mellett. Szerinte a Tisza Párt körül botrányhősök és sértettek sorakoznak. A Fidesz kommunikációs igazgatója példaként említette

Ruszin-Szendi Romuluszt, aki fegyverrel jár, Kollár Kingát, aki azt hirdeti, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának, illetve Tarr Zoltánt, aki arról beszélt, hogy a választás után mindent lehet. 

Hozzátette: Magyar Péter maga is botrányos megnyilvánulásokkal él, például bábuval beszélgetett a fórumain.

Menczer Tamás kitért a Tisza Párt új alelnökére, Forsthoffer Ágnesre is, akiről azt mondta: első interjújában „azt sem tudta, mit jelent a jelöltállítás”. A politikus megemlítette Velkey György Lászlót is, a Tisza Párt frissen kinevezett kabinetfőnökét, aki elhallgatta, hogy korábban még kormányzati támogatással pályázott a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára – sikertelenül.

A kommunikációs igazgató összegzése szerint:

Ki tudja, hány ilyen sértett van? Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni. Ezt mindenki látja. Ők meg ilyenek.

Borítókép: A Tisza tele van botrányos figurákkal (Forrás: Facebook)


