Menczer Tamás: Botrányhősök és sértettek gyűlnek Magyar Péter köré + videó

A szerdai Harcosok órájában Menczer Tamás a Tisza Pártról is beszélt. A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy Magyar Péter körül olyan nevek bukkannak fel, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Kollár Kinga vagy Tarr Zoltán, akik szerinte mind botrányokkal és sértettséggel terheltek – ahogy maga Magyar Péter is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott részletben arról beszélt, kik állnak Magyar Péter mellett. Szerinte a Tisza Párt körül botrányhősök és sértettek sorakoznak. A Fidesz kommunikációs igazgatója példaként említette

Ruszin-Szendi Romuluszt, aki fegyverrel jár, Kollár Kingát, aki azt hirdeti, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának, illetve Tarr Zoltánt, aki arról beszélt, hogy a választás után mindent lehet.

Hozzátette: Magyar Péter maga is botrányos megnyilvánulásokkal él, például bábuval beszélgetett a fórumain.

Menczer Tamás kitért a Tisza Párt új alelnökére, Forsthoffer Ágnesre is, akiről azt mondta: első interjújában „azt sem tudta, mit jelent a jelöltállítás”. A politikus megemlítette Velkey György Lászlót is, a Tisza Párt frissen kinevezett kabinetfőnökét, aki elhallgatta, hogy korábban még kormányzati támogatással pályázott a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára – sikertelenül.

A kommunikációs igazgató összegzése szerint:

Ki tudja, hány ilyen sértett van? Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni. Ezt mindenki látja. Ők meg ilyenek.

Borítókép: A Tisza tele van botrányos figurákkal (Forrás: Facebook)