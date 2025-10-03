Menczer Tamás: Magyar Péter sajnálatára Tarr Zoltán nem hazudik olyan jól, mint ő

Amikor Tarr úr kezébe fogja a mikrofont, akivel szerintem a legnagyobb problémája Magyar Péternek az, hogy nem olyan rutinos hazudozó, mint ő – jelentette ki egy friss Facebook-videóban Menczer Tamás.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: Tarr Zoltánnal az lehet a gondja a Tisza-vezérnek, hogy Tarr „időnként véletlenül elmondja az igazat”.

Nem szándékosan, nem jó szándékból, de azt hiszi, hogy zárt körben vannak, meg nem megy ki az információ, hiszen be is vallja, ha ez kimegy, akkor megbukunk, ha elmondom, akkor megbukunk, be is vallja, de mégis elkottyintja a valóságot. És most már ebből egyre több kiderül

– emelte ki Menczer.

Mint ismeretes, Tarr Zoltánnak már számtalan elszólása volt, ami kifejezetten rosszul eshetett pártelnökének. A legutóbb azzal bukott le, hogy kiderült róla: mélységesen lenézi a magyar gazdákat, és azt tanácsolja, hogy ne versenyezzenek Ukrajnával. Magyar Péter embere egyértelművé tette, hogy átalakítanák a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami egyenlő azzal, hogy megszorításokra készülnek.

De lebuktatta már pártját azzal is, hogy zártnak hitt körben elmondta: a Tisza Párt iskolákat és kórházakat zárna be vidéken.

És Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az a politikus is, aki a többkulcsos szja-adóról beszélt, majd amikor megkérdezték a Tisza-adóról, azt válaszolta: „A választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

