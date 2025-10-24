Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

Európai NéppártBrüsszelminiszterelnök

A magyar ellenzék úgy táncol, ahogy az Európai Néppárt fütyül + videó

Brüsszelből általában csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni – mondta Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 9:33
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Néppárt határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel, a Tisza-párt vezetőjével Budapesten
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Orbán Viktor azt mondta: a magyar ellenzéknek, a Tiszának is meg a DK-nak vannak gazdái, az Európai Néppárt meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette:

Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni.

A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal – mutatott rá. A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Brüsszel azt akarja, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést + videó

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu