A magyar ellenzék úgy táncol, ahogy az Európai Néppárt fütyül + videó

Az Európai Néppárt határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Orbán Viktor azt mondta: a magyar ellenzéknek, a Tiszának is meg a DK-nak vannak gazdái, az Európai Néppárt meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette:

Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni.

A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal – mutatott rá. A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké.