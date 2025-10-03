Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

miniszterelnökKossuthOrbán Viktorcsalád

Orbán Viktor: Minden eszközzel segíteni kell a családokat

Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres – jelentette ki a kormányfő a Kossuth rádióban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 10:49
Prime Minister Orban gives an interview to Hungary's public Kossuth Radio (Photo: PM’s Press Office / Benko Vivien Cher)
Prime Minister Orban gives an interview to Hungary's public Kossuth Radio (Photo: PM’s Press Office / Benko Vivien Cher)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány gazdaságpolitikai filozófiájának lényege, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor a háromgyerekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte: az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogy ha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk. Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély.

Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövidtávon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk – közölte.

A probléma megoldására két lehetőség van. Van a nyugatiak útja, ahol behozzák a migránsokat, mondván, „darab, darab”, ha kevesebb a német vagy a francia, majd bejön egy muszlim – mondta.

A miniszterelnök jelezte, nem tanácsolná, hogy erre az útra lépjünk, ezt mások kipróbálták előttünk, megnéztük, mi lett azokkal, akik beengedték a migránsokat és amit most látunk Nyugat-Európában, az nem vonzó.

Akkor viszont kell saját gyerek. Az magánügy, hogy kinek hány gyereke van, az állam abba nem tud beleszólni. Mi egy dolgot dolgot tudunk csinálni: azokat az édesanyákat, akik vállalják, hogy legalább két gyereket szülnek, ami azt jelenti, hogy maguk meg a férjük helyett van egy-egy gyerekük, tehát fönntartják a közösségünket, elismerjük, támogatjuk, és nem engedjük, hogy csak azért, mert két gyermeket vállaltak, rosszabbul éljenek, mint azok, akik nem vállaltak gyereket - tette hozzá.

Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket és sajnáljuk, hogy kevés van. De a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen. Ebben egyszerre van szociális szempont, igazságosság, családtámogatás és demográfia. Ha Magyarországnak pénze van, és lesz a jövőben, azt első helyen a családok megsegítésére kell fordítani – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor a rádióműsorban hozzátette, Brüsszel el akarja venni a pénzt a családoktól, és oda akarja adni Ukrajnának. A DK mindig Brüsszel-párti volt, a Tisza pedig egy brüsszeli politikai szándék, így ők ezt támogatni fogják – emlékeztetett. A kormányfő tájékoztatott arról is, hogy idén és jövőre is meglesz a fedezete annak a pénznek, amelyet családtámogatásra fordít a kormány.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.