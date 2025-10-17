Orbán Viktorbékecsúcsháborúminiszterelnök

Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Béketerv kell, a háborús terveket ki kell dobni az ablakon + videó 

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 10:59

Mindenhol forr a víz – fogalmazta meg a budapesti békecsúccsal kapcsolatban Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy tegnap este hosszan beszélt Trump amerikai elnökkel, ma pedig Putyin elnökkel fog és már a feladatokat is kiosztotta a békecsúcs megrendezésére. A kormányfő szerint, amennyiben Európában akarják megrendezni ezt az eseményt, akkor ha ránéztek a térképre, hazánk az egyetlen olyan ország, amelyik a háború kezdete óta békepárti, ezért eshetett Budapestre a helyszín, de ez nem rólunk szól, hanem a békéről, mi magyarok házigazdák leszünk: Állhatatosság és alázat – emelte ki a miniszterelnök, de hozzátette azt is, hogy tudja, mindenki izgatott az esemény miatt. Az interjúban arról is szó esett, ha béke lesz, az a magyar gazdaságon is lendít. Orbán Viktor hosszan beszélt arról is, hogy a nyugdíjrendszerhez miért nem szabad hozzányúlni, valamint több gazdasági kérdésről és a MÁÉRT fontosságáról is elmondta véleményét. A miniszterelnök reggeli interjúját a Rapid extrában Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elemezte. 

Néző László azzal indította podcastműsorunkat, hogy ugyan nem szokták humorral kezdeni az adást, de a közösségi médiában Magyar Péter arról értekezik, hogy ő szervezte meg a budapesti Putyin-Trump találkozót. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez még viccnek is rossz, nagyon komolytalan, véleménye szerint a Tisza-vezérből hiányzik a méltóság, mint fogalmazott, az ilyen helyzetekben azt tanácsolják a nagy könyvek, hogy inkább maradjon csöndben, legfeljebb utólag megváltoztathatja az álláspontját, hogy ő mégis békepárti az európai mélyállammal szemben, de hogy ilyen percemberke módjára ekkora nagyotmondásba bocsátkozzon, az a komolyan vehetőségét erősen megkérdőjelezi. Néző László hozzátette, reméli, hogy Magyar Péter mára felébredt ebből az álomból. 

Mint ismert, már tegnap megszületett a bejelentés, hogy a magyar fővárosban rendezik meg az amerikai-orosz békecsúcsot, amely a ma reggeli interjú jelentős részét kitöltötte. Néző László fel is tette a kérdést, hogy ennek milyen hazai és világpolitikai jelentősége lesz? 

Mráz Ágoston Sámuel válaszában utalt arra, hogy mennyire cinikus volt az európai baloldal, hogy Trump elnök 24 óra alatt nem teremtett békét, utólag viszont az látszik, hogy milyen sokat dolgozott ezen. Emlékeztetett arra, hogy már volt több találkozója Zelenszkijjel és Putyinnal is sokat egyeztetett. Ide tartozik Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója is. 

Kiemelte, a magyar társadalom többsége békepárti és a magyar kormányfő sikere az, ha nem csak a fideszesek támogatását tudhatja maga mögött ebben a kérdésben. A Nézőpont Intézet vezetője szerint, ha a békekötésben kulcsszerepe lesz Orbán Viktornak, akkor a választást simán megnyerheti.  

Jött a következő kérdés főszerkesztőnktől, vajon Brüsszelben, ahol háborús tervek készülnek, a béketervet megértik-e? Mráz Ágoston Sámuel erre úgy válaszolt, hogy ezt nem tudja megígérni, egyetértett azzal, hogy Európának kell egy jó haderő, de aki csak a háborúra készül, az nem ért semmit a világpolitikából. Véleménye szerint egyszerre kell erősnek lenni és diplomáciailag felkészültnek. Hozzátette, ha az európai elit nem alkalmazkodik a békepárti gondolatokhoz, akkor el fogják őket kergetni.

 


Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor a budapesti békecsúcs kapcsán: sajnálom, hogy Ferenc pápa nem élhette meg

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

