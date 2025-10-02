Saját követőinek is egyre kellemetlenebb Vályi István

Miközben Vályi István egyre mélyebbre merül a közélet mocsarába, az eredetileg gépjárművekkel kapcsolatos cikkeket és videókat gyártó influenszer követői folyamatosan vesztik el türelmüket. Vályi közösségimédia-oldalán ugyanis rendre olyan hozzászólások jelennek meg, amelyek kritizálják az álhírkampányokban való részvételét. Sok ilyen hozzászólást a véleményszabadság nevében töröltek az oldal adminisztrátorai, ugyanakkor néhány megmenekült.

Sok pénzt kapsz, Pista? Annyira jó voltál autós újságírónak, de valahogy ez a politikai aktivista, megmondóemberség nem áll jól neked. Ez nem te vagy

– írta egy hozzászóló Vályi egyik posztja alá, amely a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatos. Hasonlóan vélekedett egy másik kommentelő, aki azt írta:

Ha valóban tiszteltetek valakit azért, mert autós tartalmakat gyártott, amit három pofára zabáltatok ingyen, akkor tiszteljétek gyarló és folyamatosan változó emberként is!

Többen pedig egyszerűn azt a kérdést tették fel Vályi Istvánnak, hogy pontosan miért is kellett politizálásba kezdenie az elmúlt hónapokban azok után, hogy korábban, a karrierjének kezdete óta sosem tett ilyet.

Mindig bebizonyítod, hogy van lejjebb. Jaj de kár érted, én tényleg azt hittem, hogy egy értelmes felvidéki srác vagy. De nem. Sajnos nem vagy okos, nagyon nem. Csak aztán nehogy koppanj egy nagyot majd tavasszal

– írta Tamás. A hozzászólásokat olvasva ugyanakkor egy közös vonást fedeztünk fel. Mégpedig azt, hogy a kritikusabb hangvételű kommentek zömét vagy eltávolították rövid időn belül, vagy pedig egy trollhadsereg martalékává vált, amely kíméletlenül megtámadta a vele egyet nem értőket.

Vályi az egyik hozzászólásában azt is elárulta, hogy a lapunk által elsőként közölt információkat ugyan hazugságnak tartja, de sajtópert annak esetleges elhúzódása miatt nem kíván indítani.

Ugyanakkor valószínűleg nem a bírósági ügymenet hosszúságával, hanem a cikkekben közölt információink cáfolásával van probléma.

Ezt is jól mutatja, hogy Vályi egyetlen posztjában és hozzászólásában sem cáfolta az általunk közölteket, mindössze annyit írt, hogy azok hazugságok.