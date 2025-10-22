Szentkirályi Alexandra: Ha a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, ma a Sziget Fesztivál sorsa volt napirenden a főváros tulajdonosi bizottságában. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője azt mondta, támogatják, hogy megmaradjon a rendezvény, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon kétszázmillió forintról anélkül, hogy biztosan tudnák, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál.
Az üggyel kapcsolatban közösségi oldalán is posztolt Szentkirályi Alexandra.
„Sziget-ügy — röviden, mi a valóság” – kezdte posztját a budapesti Fidesz elnöke, aki rámutatott:
Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg.
Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői – fűzte hozzá.
Szentkirályi Alexandra kiemelte: a fesztivál tulajdonosai emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak.
„A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek. Miért?” – kérdezte a frakcióvezető.
Hozzátette:
Mert Karácsony Gergely szerint ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor – nézzenek oda – mégis lehet jövőre Sziget!
Gyanús a sztori, nem? – fűzte hozzá.
Karácsony azt mondja, hogy ő és a köre tárgyalt a Sziget szervezőivel, és lezsírozták a dolgot – írta Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette:
Csakhogy arról, hogy pontosan mit zsíroztak le, senki más nem tud semmit.
Szó elszáll, írás megmarad – szögezte le a frakcióvezető.
„Városházi pletykákra és füstös szobákban tett ígéretekre nem bízhatjuk a budapestiek több száz millió forintját – különösen akkor, amikor a főváros csődben van” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
Pedig a megoldás egyszerű lenne:
a főpolgármester jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Sziget jövőre – és azután is – megrendezésre kerül
– kérte a frakcióvezető.
Hozzátette, jelenleg a helyzet a következő:
Karácsony privátban megígérte a Szigetnek, hogy elenged nekik egy kisebb vagyont, cserébe pedig semmilyen garanciát nem kér.
Ezek után egyetlen épeszű fővárosi képviselő sem mondhat igent erre a mutyigyanús ügyre – írta Szentkirályi Alexandra, aki szerint ennyi erővel bárkinek, bármilyen kötelességét vagy tartozását elengedhetnénk, szép szavakra és újságcikkekre alapozva.
„A Sziget jó, a Sziget mindenkié – ezért a Sziget sorsa is mindenkire tartozik” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
Ahogy a zárt ülésen is jeleztük: a Sziget-ügyet a közgyűlés ülésén, nyilvánosan, mindenki előtt kell megtárgyalni.
Ha pedig a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról – zárta bejegyzését a budapesti Fidesz frakcióvezetője.