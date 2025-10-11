Rendkívüli

  • Szürreális: Magyar Péter azt bizonygatja, a tiszás standra többen voltak kíváncsiak, mint Orbán Viktorra + videó
Szürreális: Magyar Péter azt bizonygatja, a tiszás standra többen voltak kíváncsiak, mint Orbán Viktorra + videó

Kínos helyzetbe került Magyar Péter, ugyanis a pesterzsébeti piacon míg Orbán Viktornál tolongtak az emberek, a pártjának standjára senki sem volt kíváncsi. Azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy állítja: a tiszás stand sokkal többeket érdekelt, mint a miniszterelnök beszéde. Azonban a helyszínen készült fotók és videók magukért beszélnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 17:18
„Hallucinál: Magyar Péter szerint rájuk többen voltak kíváncsiak a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra” – jegyezte meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század intézet vezető elemzője. 

Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen az látszik: a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad. Magyar Péter azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy állítja: a tiszás stand sokkal többeket érdekelt, mint a miniszterelnök beszéde. Azonban a helyszínen készült fotók és videók magukért beszélnek. 

@viktor_a_tiktokon Egyre többen vagyunk. A végén mindenki hazatalál 🇭🇺🇭🇺❤️ #orbanviktor #miniszterelnok #Tisza #MagyarPéter #Fidesz ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


