Magyarok ujjlenyomatai is kikerülhettek az ukránokhoz a Tisza Párttól + videó

Ujjlenyomattal és Face ID-val is védett az applikáció – így mutatta be korábban a Tisza Párt botrányos applikációját Radnai Márk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tett közzé erről egy rövid videót a közösségi oldalán, és megjegyezte: már ezek az adatok is az ukránoknál lehetnek.

Mint ismert, hétfőn robbant az újabb Tisza-botrány: a párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail- és lakcímek nyilvánosan elérhetők az interneten.

A Tisza Párt elnöke és hírhedt ukrán kapcsolata, Magyar Péter Tseber Rolanddal: Ukrajna nagyon fontos nekik (Forrás: Facebook)

A lista hiteles: több érintettel is felvettük a kapcsolatot, és nyilatkozataik lényegében igazolták az adatok valódiságát.

A tiszások körében zavart, bosszankodást és döbbenetet tapasztaltunk. Volt, aki csak lapunktól tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek.

A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt sajtóhírek szerint ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Egy nyilvánosan elérhető linken mintegy húszezer felhasználónak találhatók olyan személyes adatai, mint a neve, e-mail-címe és telefonszáma, adott esetben lakcíme és az anyja neve. Sőt az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.