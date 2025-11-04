Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

apakislánybűntetteédesapaerőszak

Gyomorforgató, amit a hatéves lányával művelt a Fejér vármegyei édesapa, súlyosítanák a büntetését

Sikeresen indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség a gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző apa büntetésének a súlyosítását.

gyermek, kéz, pedofil, abuse
illusztráció Forrás: Pexels
A jogerős ítélet szerint az apa a láthatásokon hatéves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával rögzített. A felvételeket több személynek megküldte. 

Ezenkívül a vádlott telefonon keresztül összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, bizalmukba férkőzött és arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek, és azokat küldjék meg neki.

A Székesfehérvári Törvényszék az apát szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, a szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett az ügyészség álláspontjával. A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért büntetését 15 évre felemelte.

 

