Gyomorforgató, amit a hatéves lányával művelt a Fejér vármegyei édesapa, súlyosítanák a büntetését

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett az ügyészség álláspontjával. A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért büntetését 15 évre felemelte.