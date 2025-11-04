A jogerős ítélet szerint az apa a láthatásokon hatéves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával rögzített. A felvételeket több személynek megküldte.
Gyomorforgató, amit a hatéves lányával művelt a Fejér vármegyei édesapa, súlyosítanák a büntetését
Sikeresen indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség a gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző apa büntetésének a súlyosítását.
Ezenkívül a vádlott telefonon keresztül összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, bizalmukba férkőzött és arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek, és azokat küldjék meg neki.
További Belföld híreink
A Székesfehérvári Törvényszék az apát szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, a szülői felügyeleti jogát megszüntette.
További Belföld híreink
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.
A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett az ügyészség álláspontjával. A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért büntetését 15 évre felemelte.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Autósok, figyelem, korlátozást vezetnek be az M1-es és M7-es autópályákon
Ne lepődjön meg, ha esetleg torlódás lesz.
Brutális képeken a halálos autópálya-baleset
Ketten vesztették életüket az M43-ason.
Tiszás adatszivárgás: a KTK szerint súlyos adatvédelmi incidens történt, ukránokhoz kerülhettek magyar adatok
A nemzetbiztonsági szolgálatok már vizsgálódnak.
Orbán Viktor: Jön a 14. havi nyugdíj, hiába nem tetszik a nemzetközi bankárhálózatnak
– Január elsejétől több lépcsőben, de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak – közölte a kormányfő.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Autósok, figyelem, korlátozást vezetnek be az M1-es és M7-es autópályákon
Ne lepődjön meg, ha esetleg torlódás lesz.
Brutális képeken a halálos autópálya-baleset
Ketten vesztették életüket az M43-ason.
Tiszás adatszivárgás: a KTK szerint súlyos adatvédelmi incidens történt, ukránokhoz kerülhettek magyar adatok
A nemzetbiztonsági szolgálatok már vizsgálódnak.
Orbán Viktor: Jön a 14. havi nyugdíj, hiába nem tetszik a nemzetközi bankárhálózatnak
– Január elsejétől több lépcsőben, de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak – közölte a kormányfő.