Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek

Hat speciális kialakítású gépjárművet, hét modern hőkamerarendszert és több mint félezer okoseszközt szerez be az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálati ága az államhatár védelmének biztonságát és hatékonyságát növelő átfogó fejlesztésben – tudatta a szervezet kommunikációs szolgálata kedden.

Forrás: Shutterstock/BalkansCat

A közlemény szerint a 9,198 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás és magyar állami források segítségével megvalósuló fejlesztés célja a rendőrök védelmének erősítése és a határbiztonság további növelése.

A projektben új, megerősített védelmi képességű járművek kerülnek az államhatáron szolgálatot teljesítő állományhoz, ami azért fontos, mert az elmúlt években jelentős károkat és a rendőrök testi épségét veszélyeztető támadásokat okoztak az illegális bevándorlók, akik kövekkel, fém- és faeszközökkel, illetve más tárgyakkal rongálták meg a járőrautókat.

A határvédelmi feladatok hatékonyabb ellátásához a felderítő- és megfigyelőeszköz-park fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis – bár a mostani technológia számos terület ellenőrzését lehetővé teszi – vannak magas kockázatú, nehezen megfigyelhető szakaszok. Az integrált, modern rendszer bevezetése valós idejű adatmegosztást, nagyobb helyzettudatosságot és gyorsabb reagálást tesz majd lehetővé – jelezték.

A projekt a magyar–szerb határon valósul meg 2027 végéig – olvasható a közleményben.