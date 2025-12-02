államhatárHatárigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Pluszkeret

Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek

Az új járművek és a modern felderítőeszközök beszerzésének célja a rendőrök biztonságának erősítése és az illegális bevándorlók egyre szervezettebb, sokszor agresszív támadásainak hatékony kezelése.

2025. 12. 02. 17:39
Hat speciális kialakítású gépjárművet, hét modern hőkamerarendszert és több mint félezer okoseszközt szerez be az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálati ága az államhatár védelmének biztonságát és hatékonyságát növelő átfogó fejlesztésben – tudatta a szervezet kommunikációs szolgálata kedden.

A közlemény szerint a 9,198 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás és magyar állami források segítségével megvalósuló fejlesztés célja a rendőrök védelmének erősítése és a határbiztonság további növelése.

A projektben új, megerősített védelmi képességű járművek kerülnek az államhatáron szolgálatot teljesítő állományhoz, ami azért fontos, mert az elmúlt években jelentős károkat és a rendőrök testi épségét veszélyeztető támadásokat okoztak az illegális bevándorlók, akik kövekkel, fém- és faeszközökkel, illetve más tárgyakkal rongálták meg a járőrautókat.

A határvédelmi feladatok hatékonyabb ellátásához a felderítő- és megfigyelőeszköz-park fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis – bár a mostani technológia számos terület ellenőrzését lehetővé teszi – vannak magas kockázatú, nehezen megfigyelhető szakaszok. Az integrált, modern rendszer bevezetése valós idejű adatmegosztást, nagyobb helyzettudatosságot és gyorsabb reagálást tesz majd lehetővé – jelezték.

A projekt a magyar–szerb határon valósul meg 2027 végéig – olvasható a közleményben.

 

