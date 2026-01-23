Beszállt egy szürke Mercedesbe, az édesapja szerint akarata ellenére vihették el Hannát + fotó

– Az, hogy a telefonja néma, nekem arra utal, akarata ellenére tartják fogva valahol, mert ő, csakúgy mint minden mai tini, nem sokáig tud meglenni a telefonja nélkül. Hallottam ilyeneket, hogy nyugodjak meg, ha megunják, majd elengedik, egy apának ez olyan, mintha kést forgatnák a szívében – fogalmaz a Blikknek az egy hete eltűnt Szemes Hanna édesapja, János. Január 15-én, csütörtökön még váltottak egymással üzenetet, azóta azonban semmit nem tudni róla.
A 16 éves diáklány a múlt hét csütörtökön utazott vissza Sopronba, bejelentkezett a kollégiumba, este azonban eljött az intézményből. Néhány diáktársa azt állítja, beszállt egy szürke Mercedesbe, amiről nem tudni, hogy ki vezette, ahogy azt sem, hogy hová vihették a lányt. Az édesapja úgy gondolja, nagy a baj, Hanna nem ment volna el saját akaratából. Úgy vélik, a fiatal azért nem jelentkezik, mert nem tud, nem engedik neki.
Bízom a rendőrségben, bízom abban, hogy előkerül Hanna, épen, épségben
– fogalmaz János. Az édesapa hozzáfűzte, egy gyámügyes előadó megígérte neki, hogy majd ő beszél vele, meg fogják oldani, hogy többé ne keveredjen ilyen helyzetbe.
További érdekesség az ügyben, hogy Hanna egyszer már eltűnt, akkor egy Audiba ült be, azonban akkor a telefonja nem volt kikapcsolva, a két bátyja vitte haza. Azonban sem a testvéreinek, sem az édesanyjának, sem a rendőröknek nem beszélt arról, hogy merre volt, kivel volt, vagy éppen arról, hogy mi történt vele. – Nem hittem volna, hogy megismétlődik ez az eset – fűzte hozzá Szemes János, az eltűnt Hanna édesapja a portálnak. A rendőrségi körözést ide kattintva nézheti meg.
Sulyok Tamás Majkpusztán járt, különleges emberekkel találkozott
Nemzetmegtartó erőnek nevezte őket.
„Legalább ezen nem kell aggódnunk" – így nyilatkoztak az érintettek a januári rezsistopról + videó
A januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja.
Csillag István újabb csillogása: a Tisza szekértolója szerint a rezsicsökkentés rossz politikai termék
Fel kell öltözni rendesen, lehet 19 fokban is lakni – magyarázta Magyar Péter támogatója.
Orbán Viktor és a béka is hazatért, szombaton már Kaposvárra vár mindenkit + videó
Itt vannak az érkezés pillanatai, 72 órás melón van túl a miniszterelnök és stábja.
