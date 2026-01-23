Beszállt egy szürke Mercedesbe, az édesapja szerint akarata ellenére vihették el Hannát + fotó

További érdekesség az ügyben, hogy Hanna egyszer már eltűnt, akkor egy Audiba ült be, azonban akkor a telefonja nem volt kikapcsolva, a két bátyja vitte haza. Azonban sem a testvéreinek, sem az édesanyjának, sem a rendőröknek nem beszélt arról, hogy merre volt, kivel volt, vagy éppen arról, hogy mi történt vele. – Nem hittem volna, hogy megismétlődik ez az eset – fűzte hozzá Szemes János, az eltűnt Hanna édesapja a portálnak. A rendőrségi körözést ide kattintva nézheti meg.