Beszállt egy szürke Mercedesbe, az édesapja szerint akarata ellenére vihették el Hannát + fotó

Egy hete körözi a rendőrség a 16 éves lányt.

Forrás: Blikk2026. 01. 23. 18:02
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
– Az, hogy a telefonja néma, nekem arra utal, akarata ellenére tartják fogva valahol, mert ő, csakúgy mint minden mai tini, nem sokáig tud meglenni a telefonja nélkül. Hallottam ilyeneket, hogy nyugodjak meg, ha megunják, majd elengedik, egy apának ez olyan, mintha kést forgatnák a szívében – fogalmaz a Blikknek az egy hete eltűnt Szemes Hanna édesapja, János. Január 15-én, csütörtökön még váltottak egymással üzenetet, azóta azonban semmit nem tudni róla.

Fotó: Police

A 16 éves diáklány a múlt hét csütörtökön utazott vissza Sopronba, bejelentkezett a kollégiumba, este azonban eljött az intézményből. Néhány diáktársa azt állítja, beszállt egy szürke Mercedesbe, amiről nem tudni, hogy ki vezette, ahogy azt sem, hogy hová vihették a lányt. Az édesapja úgy gondolja, nagy a baj, Hanna nem ment volna el saját akaratából. Úgy vélik, a fiatal azért nem jelentkezik, mert nem tud, nem engedik neki.

Bízom a rendőrségben, bízom abban, hogy előkerül Hanna, épen, épségben

– fogalmaz János. Az édesapa hozzáfűzte, egy gyámügyes előadó megígérte neki, hogy majd ő beszél vele, meg fogják oldani, hogy többé ne keveredjen ilyen helyzetbe.

További érdekesség az ügyben, hogy Hanna egyszer már eltűnt, akkor egy Audiba ült be, azonban akkor a telefonja nem volt kikapcsolva, a két bátyja vitte haza. Azonban sem a testvéreinek, sem az édesanyjának, sem a rendőröknek nem beszélt arról, hogy merre volt, kivel volt, vagy éppen arról, hogy mi történt vele. – Nem hittem volna, hogy megismétlődik ez az eset – fűzte hozzá Szemes János, az eltűnt Hanna édesapja a portálnak. A rendőrségi körözést ide kattintva nézheti meg. 

 

