A Budapest–Belgrád vasútvonalon már a tesztelésnél tartanak + videó

– Utolsó simítások: már teszteljük a BuBét! A Budapest–Belgrád vasútvonalon vagy, ahogy egyre többen hívják, a BuBén a kor legmodernebb vasúti technológiáját alkalmazzuk – számolt be a közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón 2025. december 16-án. Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A MÁV-csoport vezérigazgatója a kiskunhalasi irányítóközpontból arról számolt be, hogy a vasútvonal magyarországi szakaszán az infrastruktúra már elkészült, a váltók, az épületek, a peronok, a felsővezeték már áll, és most már a sötét üzemi próbáknál tartanak.

Ez azt jelenti, hogy most hús-vér vasúti járművekkel kipróbáljuk, hogy valóban minden úgy valósult-e meg, ahogy azt eredetileg terveztük

– mondta. Hozzátette: a megvalósult infrastruktúra része az irányítóközpont, ahonnan három munkatárs irányítja a vonatok forgalmát Budapesttől a kelebiai határig.

– Innen kezelik és ellenőrzik a váltókat és jelzőket, meg tudják figyelni a sorompók állapotát, kameraképeken látják, mi történik az állomásokon, és innen működik a központi utastájékoztatás is – részletezte Hegyi Zsolt, hozzáfűzve, hogy amennyiben a vonatok menetrendjében nincs változás, a berendezés magától előirányítja a vonatokat Budapest és Kelebia között, de természetesen a gépeket a nap 24 órájában kezelik a vasútvonal forgalmát irányítók.

A mai naptól a Soroksár–Kelebia vonalszakasz teljes hosszában megkezdődött a biztosítóberendezések úgynevezett sötét üzeme: még utasok nélkül, de már járművekkel, valós forgalmi szituációkat szimulálva tesszük próbára a pályát

– közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Amint arról beszámoltunk, a végéhez közeledik a jelentős beruházás, amelynek célja, hogy a fővárost a déli határszakaszig egy gyors, megbízható és nagy kapacitású vasúti folyosó kösse össze Szerbiával és azon keresztül a Balkánnal. Hegyi Zsolt korábban közölte, hogy akadálymentes peron épül a budapesti Keleti pályaudvaron, valamint arról is beszámolt, hogy a személyforgalom a Budapest–Belgrád vonalon február végén indul, a vonatok egy részét a szerb vasút a kínai CRRC-től vásárolt InterCity-motorvonatával állítják majd ki.