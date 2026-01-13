vonatHegyi ZsoltMÁV-csoportBudapest-Belgrád vasútvonaltesztközlekedés

A Budapest–Belgrád vasútvonalon már a tesztelésnél tartanak + videó

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztése. A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt tájékoztatott a hálózat teszteléséről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 15:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Utolsó simítások: már teszteljük a BuBét! A Budapest–Belgrád vasútvonalon vagy, ahogy egyre többen hívják, a BuBén a kor legmodernebb vasúti technológiáját alkalmazzuk – számolt be a közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

Budapest, 2025. december 16. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón 2025. december 16-án. A MÁV-csoport csatlakozott az Apponyi Franciska Programhoz, ezzel a cégcsoport vállalni tudja a kiszámítható életpálya esélyét és a versenyképes munkabért, valamint folyamatos információnyújtást is a nyitott munkakörörökkel kapcsolatban. MTI/Hatházi Tamás
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón 2025. december 16-án. Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A MÁV-csoport vezérigazgatója a kiskunhalasi irányítóközpontból arról számolt be, hogy a vasútvonal magyarországi szakaszán az infrastruktúra már elkészült, a váltók, az épületek, a peronok, a felsővezeték már áll, és most már a sötét üzemi próbáknál tartanak.

Ez azt jelenti, hogy most hús-vér vasúti járművekkel kipróbáljuk, hogy valóban minden úgy valósult-e meg, ahogy azt eredetileg terveztük

– mondta. Hozzátette: a megvalósult infrastruktúra része az irányítóközpont, ahonnan három munkatárs irányítja a vonatok forgalmát Budapesttől a kelebiai határig.

– Innen kezelik és ellenőrzik a váltókat és jelzőket, meg tudják figyelni a sorompók állapotát, kameraképeken látják, mi történik az állomásokon, és innen működik a központi utastájékoztatás is – részletezte Hegyi Zsolt, hozzáfűzve, hogy amennyiben a vonatok menetrendjében nincs változás, a berendezés magától előirányítja a vonatokat Budapest és Kelebia között, de természetesen a gépeket a nap 24 órájában kezelik a vasútvonal forgalmát irányítók.

A mai naptól a Soroksár–Kelebia vonalszakasz teljes hosszában megkezdődött a biztosítóberendezések úgynevezett sötét üzeme: még utasok nélkül, de már járművekkel, valós forgalmi szituációkat szimulálva tesszük próbára a pályát

– közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Amint arról beszámoltunk, a végéhez közeledik a jelentős beruházás, amelynek célja, hogy a fővárost a déli határszakaszig egy gyors, megbízható és nagy kapacitású vasúti folyosó kösse össze Szerbiával és azon keresztül a Balkánnal. Hegyi Zsolt korábban közölte, hogy akadálymentes peron épül a budapesti Keleti pályaudvaron, valamint arról is beszámolt, hogy a személyforgalom a Budapest–Belgrád vonalon február végén indul, a vonatok egy részét a szerb vasút a kínai CRRC-től vásárolt InterCity-motorvonatával állítják majd ki.

 

Borítókép: A kiskunhalasi irányítóközpont (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu