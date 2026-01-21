Drónokat juttat az ukrán hadseregnek egy magyar alapítvány – kérdések a háttérben

Egy magát civilnek és politikamentesnek nevező magyar alapítvány körül egyre több a kérdőjel: a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány több mint félmilliárd forintnyi adományt gyűjtött Ukrajna támogatására, miközben gyanús tranzakciók, katonai célra alkalmas eszközök és kétes kapcsolatok is felbukkantak a szervezet körül – adta hírül az Ellenpont.

Az alapítványt 2024 márciusában jegyezték be, vezetői Trautmann Balázs (k) mellett Kerekes-Nagy Gáspár és Oláh Mihály Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Facebook

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter 2026. január 9-én Kijevben adta át a Borostyán Szív kitüntetést Trautmann Balázsnak, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjének. Az elismerést olyan önkéntesek kapják, akik sokat tettek Ukrajna háborús erőfeszítéseiért.

Az alapítvány állítása szerint eddig mintegy 532 millió forintot gyűjtött össze civil adományokból. Ez a 13 ezer fős Facebook-követőtáborhoz viszonyítva fejenként átlagosan 41 ezer forintot jelentene, bár 2025 elején az adományozók 90 százaléka volt magánszemély.

Bár hivatalosan humanitárius segélyt visznek a frontra, a gyűjtések középpontjában gyakran drága technikai eszközök állnak.

A szervezet 2022 ősze óta támogatja az ukrán hadsereg egyik területvédelmi alakulatát. Az alapítványt 2024 márciusában jegyezték be, vezetői Trautmann Balázs mellett Kerekes-Nagy Gáspár és Oláh Mihály.

Trautmann Balázs az ukrán nagykövetség honlapján. Forrás: hungary.mfa.gov.ua

Az alapítvány honlapján látható Fegyir Sándor, ahogy az ukrán hadsereg 101. önálló területvédelmi dandár 68. „Kárpátaljai Sárkányok” önálló területvédelmi zászlóaljánál harcol, az azóta budapesti ukrán nagykövetté kinevezett, magyar származású férfi.

Nem segélycsomagok viszik a prímet – drónokra költik a milliókat

Bár időnként hagyományos segélyakciókról is beszámolnak – például élelmiszer-küldeményekről vagy óvodai fejlesztésekről –, tevékenységük fő irányát mégis a drónok és más technikai eszközök beszerzése jelenti az ukrán hadsereg számára. Előfordult, hogy egyetlen eszköz ára elérte a 31 millió forintot.

Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Facebook

Fontos kiemelni, hogy

a kereskedelmi forgalomban kapható drónok egy része könnyen átalakítható támadóeszközzé, így akár robbanóanyag célba juttatására is alkalmas lehet.

A Combating Terrorism Center 2025-ös tanulmánya szerint a gyakran használt DJI-drónok 91 százaléka képes 225 grammos terhet hordozni, ezért a gyártó fel is függesztette ezek értékesítését Ukrajnában és Oroszországban katonai felhasználás miatt.