Drónokat juttat az ukrán hadseregnek egy magyar alapítvány – kérdések a háttérben

Egy rejtélyes alapítvány gyűjt adományokat Ukrajnának, ám a támogatások között több gyanús ügylet is felbukkant. A civilnek mondott, főként Facebookon aktív Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány több mint félmilliárd forintot szedett össze, ami a követőik számához képest szokatlanul magas összeg. Az ukrán hadseregnek főként drónokat adományoztak, amelyek harctéri használatra is alkalmasak. Vezetőjük, Trautmann Balázs 2026 januárjában magas ukrán állami kitüntetést kapott. Az alapítvány körül felbukkant Tseber Roland is, valamint dokumentált közös eseményük volt az ukrán nagykövetség később kémgyanú miatt kitiltott alkalmazottjával.

2026. 01. 21. 9:00
Egy magát civilnek és politikamentesnek nevező magyar alapítvány körül egyre több a kérdőjel: a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány több mint félmilliárd forintnyi adományt gyűjtött Ukrajna támogatására, miközben gyanús tranzakciók, katonai célra alkalmas eszközök és kétes kapcsolatok is felbukkantak a szervezet körül – adta hírül az Ellenpont.

Az alapítványt 2024 márciusában jegyezték be, vezetői Trautmann Balázs (k) mellett Kerekes-Nagy Gáspár és Oláh Mihály Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Facebook

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter 2026. január 9-én Kijevben adta át a Borostyán Szív kitüntetést Trautmann Balázsnak, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjének. Az elismerést olyan önkéntesek kapják, akik sokat tettek Ukrajna háborús erőfeszítéseiért.

Az alapítvány állítása szerint eddig mintegy 532 millió forintot gyűjtött össze civil adományokból. Ez a 13 ezer fős Facebook-követőtáborhoz viszonyítva fejenként átlagosan 41 ezer forintot jelentene, bár 2025 elején az adományozók 90 százaléka volt magánszemély.

Bár hivatalosan humanitárius segélyt visznek a frontra, a gyűjtések középpontjában gyakran drága technikai eszközök állnak.

A szervezet 2022 ősze óta támogatja az ukrán hadsereg egyik területvédelmi alakulatát. Az alapítványt 2024 márciusában jegyezték be, vezetői Trautmann Balázs mellett Kerekes-Nagy Gáspár és Oláh Mihály.

Trautmann Balázs az ukrán nagykövetség honlapján. Forrás: hungary.mfa.gov.ua

Az alapítvány honlapján látható Fegyir Sándor, ahogy az ukrán hadsereg 101. önálló területvédelmi dandár 68. „Kárpátaljai Sárkányok” önálló területvédelmi zászlóaljánál harcol, az azóta budapesti ukrán nagykövetté kinevezett, magyar származású férfi.

 

Nem segélycsomagok viszik a prímet – drónokra költik a milliókat

 

Bár időnként hagyományos segélyakciókról is beszámolnak – például élelmiszer-küldeményekről vagy óvodai fejlesztésekről –, tevékenységük fő irányát mégis a drónok és más technikai eszközök beszerzése jelenti az ukrán hadsereg számára. Előfordult, hogy egyetlen eszköz ára elérte a 31 millió forintot.

Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Facebook

Fontos kiemelni, hogy 

a kereskedelmi forgalomban kapható drónok egy része könnyen átalakítható támadóeszközzé, így akár robbanóanyag célba juttatására is alkalmas lehet.

A Combating Terrorism Center 2025-ös tanulmánya szerint a gyakran használt DJI-drónok 91 százaléka képes 225 grammos terhet hordozni, ezért a gyártó fel is függesztette ezek értékesítését Ukrajnában és Oroszországban katonai felhasználás miatt.

Kevés cég vállalja névvel, hogy támogatta az alapítványt: ilyen például az olajipari óriás budapesti szolgáltatóközpontja, az Exxonmobil Kft., vagy az összecsukható katonai konténerekre specializálódott magyar startup, a USAID-del is együttműködő Continest. A Continest nemcsak közbeszerzéseken sikeres, hanem Trautmann Balázs New York-i útját is támogatta a 9/11 Memorial Reception rendezvényre.

Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány Facebook

Katonai újságíróból alapítványvezető – Trautmann múltja

 

Trautmann Balázs múltja is figyelemre méltó: informatikai és katonai szakújságíróként dolgozott, korábban sorkatona és szakaszvezető volt. Másfél évtizeden át a Honvédelem.hu katonai újságírójaként tevékenykedett 2022 őszéig. 

A kései időszakban több magasztaló cikket és beszámolót készített Ruszin-Szendi Romulusz akkori honvédelmi parancsnokkal, mára tiszás politikussal összefüggésben – vagyis már ekkor is személyesen ismerték egymást.

Egyik cikkében Trautmann dicsérően ír Ruszin-Szendiről, kiemelve honvéd kollégiumi múltját és pályafutását. Más írásaiban is hangsúlyosan foglalkozott vele, sőt külön cikket is szentelt neki Elismerés a parancsnoknak címmel.

Trautmann Balázs cikke Ruszin-Szendi Romuluszról 2022-ből. Forrás: Honvédelem.hu

Trautmann távozását követően, 2023 áprilisában Ruszin-Szendit is felmentették vezérkari főnöki tisztségéből. A sajtóbeszámolók szerint ekkorra már javában zajlott a Sárkányellátó alapítvány tevékenysége az ukrajnai fronton.

Ruszin-Szendi azóta a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjeként tűnt fel, és több alkalommal is vitát váltott ki nyilatkozataival. Egyebek mellett arról beszélt, hogy továbbra is rendelkezik ukrán vezetők elérhetőségével, illetve nem adott egyértelmű magyarázatot arra, miért „Szlava Ukrajini” felkiáltással zárta felszólalásait NATO-üléseken.

 

Trautmann és a feltételezett kémhálózat

 

A Sárkányellátók útjai később a feltételezett ukrán kémhálózattal is keresztezték egymást. Trautmann 2025 februárjában meghívott vendégként és előadóként vett részt az Ukrán üzleti élet Magyarországon című rendezvényen.

Az eseményen diplomaták és üzletemberek is jelen voltak, a fotósok között pedig feltűnt Jurij Kernicsnij neve is, akit azóta kémkedés gyanúja miatt kiutasítottak Magyarországról. 

Ez természetesen nem egyszeri alkalom lehetett: az alapítvány rendszeresen képviseltette, képviselteti magát a nagykövetségen, ilete. közös üzleti, kulturális rendezvényeken.

Forrás: Hungary.mfa.gov.ua

Kernicsnij (valószínűleg hibásan átírva Kenicsi) és a vele együtt letartóztatott Dmitro Kricsfalusi (szintén valószínűleg hibásan, hallás után átírva Kisfalusi) is az ukrán SZRU, azaz a polgári hírszerzés fedett tisztjei voltak – nagykövetségi fedőállásban. A Mandiner cikke szerint az SZRU hírszerzési tevékenységét politikai, gazdasági, katonai, tudományos, műszaki információs és ökológiai területen végzi, és közvetlenül Ukrajna elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Forrás: Külügyminisztérium.hu (2025. ápr. 21.)

Összefonódás jelei látszanak az ukrán Soros-hálózattal

 

Az alapítvány meghívást kapott a kárpátaljai Re:Open Zakarpattia – Re:Open Ukraine nevű konferenciára is – a szervezők, partnerek között olyanokkal, mint a Soros György által alapított International Renaissance Foundation vagy a Transparency International Slovensko.

Itt kerül képbe Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus, aki korábban Magyar Pétert „a magyar Zelenszkijnek” nevezte, és a Re:Open rendezvényen is felszólalt. Több nemzetközi ösztöndíjprogram résztvevője volt, jelenleg a Bajnai Gordonhoz köthető GLOBSEC kutatójaként dolgozik, ahol nemrég Tarr Zoltán is előadóként szerepelt. 

Korábban a German Marshall Fund Politikai Tervezők Hálózatának ösztöndíjasa volt, amelyet az Open Society is támogat.

A 2025. novemberi rendezvényen Oláh Mihály képviselte a Sárkányellátókat, az eseményen több magas rangú meghívott is részt vett. A felszólalók között diplomaták, ukrán kormányzati szereplők, újságírók és honvédelmi vezetők is megjelentek, korábban pedig Rácz András politológus is feltűnt a programon.

Fotó: Forrás: Dmytro Tuzhanskyi Facebook

Civilnek mondják magukat, ellenzéki körökben aktívak

A Sárkányellátó saját meghatározása szerint politikamentes civil alapítvány, támogatói köre azonban főként ellenzéki közösségekben jelenik meg. Feltűntek DK-s rendezvényeken, valamint több tiszás Facebook-csoportban is rendszeresen megjelennek őket támogató posztok és kommentek.

Niedermüller Péter és Fegyir Sándor Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Facebook

A szervezet a Tisza Párt támogatói oldalán és nagy létszámú közösségi csoportokban is visszatérően szerepel, ami arra utal, hogy nem elszigetelt kezdeményezésekről van szó.

Az alapítvány aktivistáival együtt fotózkodik, őket rendszeresen reklámozza Rácz András ukránpárti „Oroszország-szakértő”. 

Fontos tudni, hogy Rácz együtt mutatkozott olyan Tisza-közeli ügynökgyanús férfiakkal is, mint Skirják Krisztián vagy Tseber Roland.

Rácz András (jobbra fent) és a Sárkányellátók. Forrás: Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány

Nemes célok, vitatott eszközök

 

Az alapítvány tevékenysége és kapcsolatrendszere az ukrán politikai és katonai szférától egészen az elnöki körökig ér, miközben Magyarországon elsősorban ellenzéki, tiszás közösségekben számíthat támogatásra. Nem zárható ki, hogy Trautmann Balázs és a mára tiszás politikusként ismert Ruszin-Szendi korábbi ismeretsége továbbra is élő kapcsolatot jelent.

Bár a szervezet saját nyilatkozatai szerint nem szállít fegyvert, lőszert vagy tiltott eszközöket, a drónok és egyéb technikai felszerelések katonai felhasználása könnyen vezethet harci célú alkalmazáshoz is.

Borítókép: Fegyir Sándor az alapítvány honlapján (Forrás: Sárkányellátó.eu)


Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
