Fekete szerda a MÁV-nál: megint gázolt a vonat, ez ma már a harmadik eset

A győri vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra kell számítaniuk, mert Budaörs és Biatorbágy között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – közölte a Mávinform szerdán.
A vasúttársaság a honlapján azt írta: az S12-es személyvonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A Budapest-Kelenföldről 18.17-kor Győrbe induló G10-es vonat nem közlekedik – tették hozzá.
A tájékoztatás szerint a Déli pályaudvarról 17.25-kor Győrbe elindult S10-es vonat Törökbálint megállóhelynél elgázolt egy embert. Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy ma már kétszer is gázolt a vonat, erről ide kattintva olvashat bővebben.
