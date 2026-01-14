vonatmávinformmáv

Fekete szerda a MÁV-nál: megint gázolt a vonat, ez ma már a harmadik eset

Néhány vonat kimarad, néhány sokat késik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 18:30
illusztráció Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI
A győri vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra kell számítaniuk, mert Budaörs és Biatorbágy között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – közölte a Mávinform szerdán.

A vasúttársaság a honlapján azt írta: az S12-es személyvonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A Budapest-Kelenföldről 18.17-kor Győrbe induló G10-es vonat nem közlekedik – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a Déli pályaudvarról 17.25-kor Győrbe elindult S10-es vonat Törökbálint megállóhelynél elgázolt egy embert. Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy ma már kétszer is gázolt a vonat, erről ide kattintva olvashat bővebben. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

