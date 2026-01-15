Rendkívüli

Felemás kampány jön: a Fidesz bármiről, a Tisza semmiről nem beszél

Felemás kampány jön: a Fidesz bármiről, a Tisza semmiről nem beszél

Miközben a kormánypártok múlt szombaton bemutatott országgyűlési képviselőjelöltjei a választási stratégiává emelt, békére és biztonságra építő kormányfői programadó beszéddel teljesen azonosulnak, és az offline térben is vállalják a vitát, Magyar Péter sem ebben, sem a számára kellemetlen adóemelési programmal kapcsolatos kérdésekben nem hagyja szóhoz jutni a saját embereit – fogalmazott Tóth Erik, aki szerint a politikai pártok előtt álló időszak egyik kulcsfeladata a mozgósítás.

Gabay Dorka
2026. 01. 15. 5:51
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Azzal, hogy a héten a köztársasági elnök kitűzte a 2026-os országgyűlési választások időpontját, lényegében el is kezdődött a választási kampány, ami felveti a kérdést, hogy melyek azok a fő kérdések, melyek mentén a jelenlegi Fidesz–KDNP-kormány, valamint a Tisza igyekszik megszólítani a választókat. Magyar Péter esetében különösen érdekes, miként kampányolnak a jelöltek, ha 

a Tisza pártelnöke továbbra is ragaszkodik az egyszemélyes kampányhoz, és nem engedi a párt aspiránsait nyilvánosan megszólalni.

– Sulyok Tamás köztársasági elnök az országgyűlési választást az első lehetséges, április 12-i időpontra tűzte ki, így kevesebb, mint 90 nap van hátra a miniszterelnök által sorsdöntőnek nevezett megmérettetésig – fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. 

Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett
A Fidesz–KDNP politikai közössége nem egy emberre épít. (Fotó: MTI)

Tóth Erik úgy véli, a jobboldal felkészültségét jelzi, hogy a múlt hétvégi kongresszuson mind a 106 egyéni képviselőjelöltet egyszerre bemutatták 

– Magyar Péterék és a baloldali ellenzék egyéb pártjai ezzel még mindig adósak – és világossá tették, hogy vagy a magyar, békepárti, biztonságot garantáló utat, vagy a brüsszeli háborúpárti alternatívát támogathatják a választók áprilisban

 – hangsúlyozta Tóth Erik.

 

Kulcsfeladat a mozgósítás

Megítélése szerint a politikai pártok előtt álló időszak egyik kulcsfeladata a mozgósítás: nemcsak a szimpátiáért, hanem azért is kell küzdeni, hogy abból szavazat legyen. – Jól az jár el, aki egyszerre több lábon áll: figyelembe veszi az online jelenlét fontosságát, de az offline, közvetlen, személyes kapcsolatfelvétel lehetőségeit is kimeríti. Előbbiben a jobboldal folyamatosan erősít – gondoljunk csak a digitális polgári körök és a Harcosok Klubja-kezdeményezésekre – utóbbiban pedig az elmúlt választások eredményei alapján eddig verhetetlennek bizonyult – hangsúlyozta Tóth Erik, aki szerint ez azért is van így, mert 

a Fidesz–KDNP politikai közössége nem egy emberre épít: Orbán Viktor a politikai vezető, a biztos választás és a nemzeti érdek letéteményese sokak számára, de szintén fontos az a 106 egyéni képviselőjelölt, akik megküzdenek a kiosztható mandátumok több mint feléért. 

 

Magyar Péter az agresszióra épít

– A nemzetstratégiai kérdéseken túl – mint amilyen a béke melletti kiállás, az illegális migráció elutasítása és a családokat támogató, adócsökkentő politika – őnekik kell a helyben aktuális témákban megszólalniuk, de az biztos, hogy

a választási stratégiává emelt, békére és biztonságra építő kormányfői programadó beszéddel ők is azonosulnak, sőt tesznek érte

– mutatott rá.

Magyar Péter agresszív fellépése ismert (Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto/NurPhoto via AFP)

Tóth Erik úgy látja, a Tisza Párt mindezt nem hagyja. – Azért nem, mert Tarr Zoltán óta arra jutottak – aki Magyar Péter legfőbb bizalmasaként elárulta, hogy nem teszik közzé a valódi programjukat, mert megbuknának –, hogy „ne szólj szám, nem fáj fejem”. 

Csakhogy ezzel hátrányból indulnak: 

Magyar Péter agresszív, Brüsszel pártján álló politikai üzeneteit és a valódi kormányzati alternatíva felmutatását tolják háttérbe

 – fogalmazott.

Hozzátette, minden választói csoport egyre nagyobb arányban érzékeli azt, hogy a geopolitikai konfliktusok, az orosz–ukrán háború és a brüsszeli politikai döntések következményeként bizonytalan és veszélyes idők járnak a világpolitikában. 

– A jobboldal egyik versenyelőnye az, hogy 2010 óta minden konfliktusos időszakban nyugalomra, biztonságra, nemzeti érdekre és előrelátásra volt képes, legyen szó az illegális bevándorlás kezeléséről vagy az orosz–ukrán háborúval szembeni békepárti kiállás képviseletéről

 – emlékeztetett Tóth Erik, hozzátéve, mindenki tudja, hogy ezt a Fidesz–KDNP 41 új, de politikában nem ismeretlen és 65 kipróbált jelöltje is komolyan gondolja. 

Hallgat a Tisza

– A Tisza Párt stratégiája is hasonló célt szolgálna, csakhogy az ő pozíciójuk a békepárti magyar közvélemény számára bizonytalanságot szül: tagjai annak az Európai Néppártnak, amelynek vezetője Ukrajna teljes körű támogatását jelölte ki a csatlakozás fő kritériumának, és azóta is mindent megtesz a háború folytatásáért – mutatott rá Tóth Erik, aki szerint 

Magyar Péter sem ebben, sem a számára kellemetlen adóemelési programmal kapcsolatos kérdésekben nem hagyja szóhoz jutni a saját embereit. 

– Választói igény pedig – különösen a peremszavazók és a bizonytalanok körében – lenne rá – vélekedett az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.


 

