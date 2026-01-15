Felemás kampány jön: a Fidesz bármiről, a Tisza semmiről nem beszél

Azzal, hogy a héten a köztársasági elnök kitűzte a 2026-os országgyűlési választások időpontját, lényegében el is kezdődött a választási kampány, ami felveti a kérdést, hogy melyek azok a fő kérdések, melyek mentén a jelenlegi Fidesz–KDNP-kormány, valamint a Tisza igyekszik megszólítani a választókat. Magyar Péter esetében különösen érdekes, miként kampányolnak a jelöltek, ha

a Tisza pártelnöke továbbra is ragaszkodik az egyszemélyes kampányhoz, és nem engedi a párt aspiránsait nyilvánosan megszólalni.

– Sulyok Tamás köztársasági elnök az országgyűlési választást az első lehetséges, április 12-i időpontra tűzte ki, így kevesebb, mint 90 nap van hátra a miniszterelnök által sorsdöntőnek nevezett megmérettetésig – fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

A Fidesz–KDNP politikai közössége nem egy emberre épít. (Fotó: MTI)

Tóth Erik úgy véli, a jobboldal felkészültségét jelzi, hogy a múlt hétvégi kongresszuson mind a 106 egyéni képviselőjelöltet egyszerre bemutatták

– Magyar Péterék és a baloldali ellenzék egyéb pártjai ezzel még mindig adósak – és világossá tették, hogy vagy a magyar, békepárti, biztonságot garantáló utat, vagy a brüsszeli háborúpárti alternatívát támogathatják a választók áprilisban

– hangsúlyozta Tóth Erik.

Kulcsfeladat a mozgósítás

Megítélése szerint a politikai pártok előtt álló időszak egyik kulcsfeladata a mozgósítás: nemcsak a szimpátiáért, hanem azért is kell küzdeni, hogy abból szavazat legyen. – Jól az jár el, aki egyszerre több lábon áll: figyelembe veszi az online jelenlét fontosságát, de az offline, közvetlen, személyes kapcsolatfelvétel lehetőségeit is kimeríti. Előbbiben a jobboldal folyamatosan erősít – gondoljunk csak a digitális polgári körök és a Harcosok Klubja-kezdeményezésekre – utóbbiban pedig az elmúlt választások eredményei alapján eddig verhetetlennek bizonyult – hangsúlyozta Tóth Erik, aki szerint ez azért is van így, mert

a Fidesz–KDNP politikai közössége nem egy emberre épít: Orbán Viktor a politikai vezető, a biztos választás és a nemzeti érdek letéteményese sokak számára, de szintén fontos az a 106 egyéni képviselőjelölt, akik megküzdenek a kiosztható mandátumok több mint feléért.

Magyar Péter az agresszióra épít

– A nemzetstratégiai kérdéseken túl – mint amilyen a béke melletti kiállás, az illegális migráció elutasítása és a családokat támogató, adócsökkentő politika – őnekik kell a helyben aktuális témákban megszólalniuk, de az biztos, hogy

a választási stratégiává emelt, békére és biztonságra építő kormányfői programadó beszéddel ők is azonosulnak, sőt tesznek érte

– mutatott rá.