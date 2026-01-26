Fiala János elveszítette a kontrollt, Deák Dániel elegánsan helyretette + videó

A Facebook-oldalán tett közzé egy részletetet Deák Dániel abból a beszélgetéséből, ami közte és Fiala János között zajlott le a Nyílt sisak című műsorban.

Fiala János. Forrás: Képernyőkép

– Propagandista vagy – címkézte Deák Dánielt nagyképűen a Tisza Párt portáljának dolgozó Fiala János. Rögtön jelezte is, hogy rövidesen megjelenik majd egy általa készített montázs a Magyar Márton által indított Kontroll felületén, amire a vezető elemző visszavágott, hogy Magyar Péter egyik minapi hazugságáról, a Rádon fojtogatott tiszás képviselőjelölt esetéről is készíthetnének végre egy „tényfeltárást” a Kontrollra. Emlékezetes, Magyar Péter jelöltje azt kamuzta, hogy bántották őt a váci választókerületben, erre az álhírre pedig egy egész kampányt húzott fel a Tisza Párt elnöke is. – Elment utána a helyi sajtó Rádra, erre a településre, megkérdezte az ott lévőket, semmi ilyesmi történt. A csávó, Magyar Péter videót, Facebook-bejegyzést, még egy videót tett ki erről a szemenszedett hazugságról – szembesítette Fialát a valósággal a vezető elemző.

Hozzátette:

ha egy ilyen pitiáner dologban Magyar Péter képes hazudni, akkor nehezen elképzelhető, hogy ennél sokkal komolyabb dolgokban igazat mond.

A műsor további résztvevői osztották Deák aggodalmait. Gaudi-Nagy Tamás, az egykori jobbikos országgyűlési képviselő is felvetette: Magyar Péter abban is hazudik, hogy a kormány nem lépne fel a Mercosur-megállapodás ellenében. Felidézték, hogy amikor Magyar Péter kiment a strasbourgi gazdatüntetésre, ott is bekamuzta, hogy nincs kinn fideszes politikus. Gaudi szerint például lehet kritizálni a kormányt, de ebben az ügyben egyértelműen állást foglalt.

Deák csak annyit jegyzett meg, hogy erről is lehetne egy-két anyag a Kontroll felületein, amire már a műsor negyedik vendége, Schiffer András is elnevette magát.