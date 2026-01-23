Az extrém hideg bebizonyította, hogy a magyar rezsicsökkentés mennyire fontos védelem + videó

– A januári rezsistoppal újabb segítséget szeretnénk nyújtani a magyar családoknak. Szeretnénk megvédeni őket a rendkívüli hideg következményeitől – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs a kormány a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett, a rezsicsökkentés nagyban védi a magyar családokat, hiszen Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát fizetik. „De a nagy hideg még így is sokaknál magas fűtési számlákat vonna maga után, mert ilyenkor sokan túllépik az átlagfogyasztást” – mutatott rá.

Ezért a kormány úgy döntött, hogy minden magyar családnak és minden magyar nyugdíjasnak átvállalja a januári fűtésszámlák után a többletfogyasztás költségét

– hangsúlyozta.

Hidvéghi Balázs jelezte, a legtöbben gázzal fűtenek, de vannak, akik távhővel vagy árammal. A számlázás is családonként eltérő, ezért a kormánydöntés technikai végrehajtásánál mindezeket figyelembe kell venni, így erre egy külön munkacsoport alakul. A technikai részletek kidolgozásáig az MVM leállította a számlázást. A további tudnivalókról tájékoztatást fognak adni – tette hozzá.

Az elmúlt időszak extrém hideg időjárása bebizonyította, hogy a magyar rezsicsökkentés mennyire fontos védelem. Sok európai országban három-, négy-, vagy akár ötszörösét fizetik a rezsire, mint a magyar családok

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett, a kormány épp ezért vállal minden csatát Brüsszellel a rezsicsökkentés védelmére, különösen, hogy a magyar emberek 99 százaléka a legutóbbi nemzeti konzultációban nemet mondott a rezsicsökkentés megszüntetésére, és arra, hogy Brüsszel kedvéért drágább energiaforrásokra álljon át az ország.

A brüsszeli nyomás azonban nem állt le. Brüsszel épp most önt a háborúra és Ukrajnába újabb eurómilliárdokat. A háborús tervek finanszírozásának része az is, hogy el akarják vágni Magyarországot az orosz energiától és a hatósági rezsiáraktól. Egy brüsszeli bábkormány ezt simán végre is hajtaná. Nem számítana, hogy emiatt a magyar családok rezsije a háromszorosára emelkedne

– szögezte le az államtitkár. „Mi azonban nem akarunk fizetni sem a háborúért, sem Ukrajnáért. A kormány ezért is indít februártól nemzeti petíciót” – mutatott rá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)