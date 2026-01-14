Kocsis Máté: Ettől totál idegbajt kapnak a tiszások és a DK-sok

„Tudom, hogy totál idegbajt kapnak a tiszások és DK-sok, ha szóba hozzuk ezt a témát, de vajon jól van az úgy, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen?” – tette fel a kérdést a bejegyzésében Kocsis Máté.
Hozzátette,
Ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja. Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.
A politikus szerint az Európai Bizottság újabb követelései között szerepel:
- az otthonteremtési támogatások megszüntetése (csok, kedvezményes hitelek, illetékmentesség),
- magasabb ingatlanadók,
- a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése,
- progresszív személyi jövedelemadó bevezetése (ismerős, nem?),
- családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása,
- a jó öreg rezsicsökkentés eltörlése,
- munkáshitel kinyírása,
- a hazai kkv-k támogatásának csökkentése.
