Kocsis Máté: Ettől totál idegbajt kapnak a tiszások és a DK-sok

„Tudom, hogy totál idegbajt kapnak a tiszások és DK-sok, ha szóba hozzuk ezt a témát, de vajon jól van az úgy, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen?” – tette fel a kérdést a bejegyzésében Kocsis Máté.

Fotó: Ladóczki Balázs

Hozzátette,

Ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja. Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.

A politikus szerint az Európai Bizottság újabb követelései között szerepel: