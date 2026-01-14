Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

magyarországukrajnapénzügyi támogatástbrüsszelkocsis máté

Kocsis Máté: Ettől totál idegbajt kapnak a tiszások és a DK-sok

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint elképesztő összegek folytak el a háborúban álló ország támogatására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 10:09
Berlin hitelt vesz fel Ukrajna támogatására Forrás: AFP
„Tudom, hogy totál idegbajt kapnak a tiszások és DK-sok, ha szóba hozzuk ezt a témát, de vajon jól van az úgy, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen?” – tette fel a kérdést a bejegyzésében Kocsis Máté. 

Fidesz kongresszus Kocsis Máté
Fotó: Ladóczki Balázs

Hozzátette, 

Ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja. Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne. 

A politikus szerint az Európai Bizottság újabb követelései között szerepel:

  • az otthonteremtési támogatások megszüntetése (csok, kedvezményes hitelek, illetékmentesség), 
  • magasabb ingatlanadók, 
  • a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése,
  • progresszív személyi jövedelemadó bevezetése (ismerős, nem?),
  • családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása,
  • a jó öreg rezsicsökkentés eltörlése, 
  • munkáshitel kinyírása,
  • a hazai kkv-k támogatásának csökkentése.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

