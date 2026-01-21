Menetrend szerint: a szerdai kormányülés után csütörtökön Kormányinfó

Csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A tájékoztatón ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. Lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni a Kormányinfón elhangzottakról.
Orbán Viktor a szerdai reggeli Facebook-posztjában tudatta, hogy a rezsicsökkentés a kormányülés legfontosabb témája. A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.
Emellett a kormányfő jelezte, hogy
fontos bejelentésre készül a rezsicsökkentésről.
