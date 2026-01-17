rezsicsökkentésoroszországtisza pártmagyar péter

Magyar Péter és a tiszások többsége leválna az orosz energiáról, aminek most mellbevágó következménye lenne

Most éreznénk meg igazán, ha brüsszeli nyomásra Magyarország leállítaná az olcsón hozzáférhető orosz eredetű földgáz és kőolaj importját. A tartós hidegben többet fűtünk, így a februárban érkező számlán álló összeg is várhatóan magasabb lesz a korábbinál, de még mindig jóval kedvezőbb, mintha piaci árat fizetnénk az energiáért. Márpedig ez utóbbi fenyegetne, ha a Magyar Péter vezette Tisza Párt tervei megvalósulnának, vagyis az olcsón hozzáférhető orosz energiahordozókról leválna Magyarország és alternatív megoldások vennék át a fő szerepet. Egymillió háztartás válhatna fizetésképtelenné.

Munkatársunktól
2026. 01. 17. 11:59
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
A tartós hideg és havazás nemcsak a közlekedést és a hulladék elszállítását nehezítette, de markánsan növelte a lakossági és az ipari energiafogyasztást is, különösen a fűtési célút. Ilyenkor nemcsak magasabbra tekerjük a termosztátot, hanem hosszabb ideig hagyjuk bekapcsolva a fűtést, ezért jelentős többletenergiát igényel a komfortos hőmérséklet fenntartása. Sorra meg is dőltek az áramfogyasztási rekordok, illetve a földgázfogyasztás megugrása miatt a hazai gáztárolók telítettsége a napokban nagyjából 55 százalékon állt, ami alacsonyabb érték az ilyenkor szokásosnál. 

Igaz, mivel a fogyasztáshoz mérten hatalmas tárolói kapacitással rendelkezünk, a megmaradt mennyiség az ország éves gázigényének közel negyven százalékára is elegendő,

nem számolva a folyamatos és stabil, legnagyobb részben orosz eredetű importot.

Megdöbbentő lenne hirtelen a piaci árat fizetni

A magasabb fogyasztást követően magasabb összegekkel érkezhetnek az energiaszámlák februárban – de korántsem kell olyan pluszteherre számítani, ami veszélybe sodorná a családi kassza egyensúlyát. Ez viszont bekövetkezhetne abban az esetben, ha a szolgáltató az energia piaci árát számolná fel a lakosságnak. 

Azt az összeget, amelyet elméletben, vagyis a rezsicsökkentés intézménye híján kiszabhatna az MVM, mindenki megtekintheti a számláján, és összevetheti a ténylegesen fizetendő díjjal.

A különbség megdöbbentő és kijózanító lehet még azoknak is, akik az orosz importgáztól való függetlenedést és a rezsicsökkentés beszántását szorgalmazzák.

A Tiszát támogatók többsége szívesen fizetne többet is

Mégis, a Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka támogatja az olcsó orosz gázról és olajról való leválást, még abban az esetben is, ha jelentős energia- és üzemanyagár-emelkedéssel járna – derült ki a Századvég őszi kutatásából. Márpedig, ha az Oroszországból hozzánk érkező vezetékek helyett másként – tengeri szállításokkal, kikötői átfejtéssel, alternatív útvonalakon – jönne az energiahordozó más beszállítóktól, az jóval többe kerülne, mint most. 

Az emiatt megnövekedett gázárak három és félszeres díjemelkedést okoznának, vagyis a rezsicsökkentés intézményének a végét jelentenék.

Havonta mindenkinek azt az árat kellene kifizetnie az energiaszámlákkal, ami jelenleg néhány sorral lejjebb szerepel a kimutatásban, és mai szemmel elképzelhetetlen összeg.

Emellett az olajbeszerzések korlátozása ezer forint feletti benzinárakat eredményezne

a Századvég számítása szerint. A költségek ilyen mértékű emelkedése már nemcsak kibillentené az egyensúlyból a családi kasszákat, hanem jóval súlyosabb következményként több mint egymillió háztartást tenne fizetésképtelenné. Az energiaárak emelkedése továbbgyűrűzve 9,7 százalékos többletinflációt okozna a következő években.

Magyar Péter keveset tud, de azért leválna

Ezeket a hatásokat szem előtt tartva a Fidesz–KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja az Ursula von der Leyen által szorgalmazott lépést, amelyet viszont a Tisza beemelt a Szent István napján meghirdetett programjába. Ennek kapcsán a pártelnök, Magyar Péter több alkalommal hangoztatta, hogy a kormányra kerülésük esetén 2035-ig levezényelné a – brüsszeli vezetésnek tetsző, ám a magyar lakosságot súlyosan érintő – orosz energiaimportról való leválást. Magyar szerint az alacsony energiaárakat biztosító rezsicsökkentés „humbug”, és „idővel” le kell válni az orosz energiáról, „ahogy az az Európai Unióban már elfogadott”. A pártvezér azt is mondta, hogy „nem holnap” akarnak leválni az orosz energiaforrásokról, és hogy a törekvésük nem azt jelenti, hogy nem vennének Oroszországtól, hanem azt, hogy meg akarják találni a legolcsóbb és legbiztonságosabb forrásokat. Ezekkel a mondatokkal egyszerre próbálta meg biztosítani a brüsszeli vezetést a hűségéről, majd mondott ellent neki, és ismerte be, hogy nincs otthon az energiabeszerzések kérdésében. Jelenleg ugyanis a legolcsóbb és legbiztonságosabb, nagy volumenben és folyamatosan elérhető energiaforrás orosz eredetű.

Magyar Péter véleménye 3:27-től:

Holoda Attila szerint nem értjük a rezsicsökkentést

Más oldalról közelítette meg a kérdést a Tisza Pártnak energiaügyekben tanácsot adó Holoda Attila – de ugyanoda jutott. Szerinte Magyarországnak azért kellene visszautasítania az orosz olajat, mert a vásárlással támogatja a háborút. Miután Oroszország évente 200–250 millió tonna olajat exportál, és 

Magyarország például 2024-ben 2,4 millió tonnát vásárolt onnan, Moszkva aligha kényszerülne térdre, ha elesne a magyar üzlettől.

Az energiaügyi üzletember korábban azt is hangoztatta, hogy szerinte „átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik”, továbbá, „mindegy, honnan jön a gáz”.

Holoda Attila az Ellenpont.hu összefoglalója szerint az Egyensúly Intézet nevű, a globalista hálózathoz kapcsolódó agytröszttől állt tiszás aktivistának. Mindent elmond, hogy a szervezet egyik partnere a Soros György-féle Open Society által támogatott Atlantic Council, amelyben nem más tűnt fel, mint a 2022-es guruló dollárok botrány egyik főszereplője, a baloldal kampányát a tengerentúlról finanszírozó Action for Democracy vezetője, Korányi Dávid.

add-square Bajnai embere a Tiszában

Bajnai Gordon rajongója Magyar Péter új igazolása

Bajnai embere a Tiszában 4 cikk chevron-right

