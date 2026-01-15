Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

Elindultak a fenyőfajáratok és a zsákokban a kuka mellé tett szemetet is elviszik

Javában pótolja a zord időjárás okozta lemaradásokat a Mohu, miközben a fenyőfák elszállítása is zajlik. A hulladékholding leszögezte: minden kihelyezett, de még el nem vitt szemetet begyűjt, amint az érintett útszakaszok biztonságosan megközelíthetők az akár harminctonnás járművekkel. A híresztelések ellenére a vállalat nem bünteti a nyitott fedelű kukák tulajdonosait, és a különleges helyzetre való tekintettel a zsákban lerakott szemetet is elviszi.

Somogyi Orsolya
2026. 01. 15. 12:01
Illusztráció Fotó: MTI/EPA/ANP/Piroschka van de Wouw
A folytatódó havas, jeges, ónos esős időjárás miatt továbbra is vannak olyan utcák, helyszínek, ahová nem tudnak eljutni a kukásautók, miközben a fenyők begyűjtése is megkezdődött – hangzott el a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. szerdai háttérbeszélgetésén. A vállalat folyamatosan együttműködik az operatív törzzsel, az önkormányzatokkal, a települési utak tisztaságáért felelős szervezetekkel, hogy a szállításból kimaradt területekre bejuthassanak a hulladékgyűjtő járművek.

Gyűlnek a fenyők is

Eközben 

a fenyőfák gyűjtése is elkezdődött vízkereszt napja után, külön járatokat üzemeltet erre a Mohu

– hangzott el a Magyar Nemzet kérdésére, hozzátéve, hogy amikor már csak néhány fenyőfa van az utcákon (nagyjából február közepéig), azok a kommunális szállítóautókba kerülnek, mert nem éri meg a különjáratot üzemeltetni. Amellett, hogy a kuka mellé ki lehet helyezni a fenyőt, Budapest több mint 250 hulladékgyűjtő pontjának egyikére is el lehet vinni.

Hajnali négykor indul a műszak

A január 7–8–9-i napokon mintegy harminc településre nem jutottak el a tervezett járatok, emellett több utcába, helyszínre a havas, síkos, meredek utak miatt. A hétvégére ez a szám jelentősen, 15-re esett vissza, majd a január 13-i havazás és ónos eső miatt negyven település maradt ki a szolgáltatásból. 

Országosan naponta több ezer útvonalon vonulnak ki, egy útvonalon akár öt települést is érintve. Mindenhol a helyi szolgáltató felel a kukák biztonságos ürítéséért.

Országszerte minden nap a teljes állománnyal ki tudnak vonulni a hulladékszállítók, ami hozzávetőlegesen 1600 járatot jelent. Ebből Budapesten több mint nyolcszáz aktív fővel (ennél nagyobb az állomány), 250 kukásautó dolgozik. Az első járatok hajnali 4 órakor indulnak. Az összes járatnak mintegy 85 százaléka teljesítette az elmúlt napokban az összes feladatát, de volt olyan országrész, ahol minden járat körbeért.

Ami megy a kisautónak, lehetetlen a monstrumnak

Előfordulhat, hogy a szolgáltatásból kimaradt terület olyan utca, amelyen egy személyautóval akár lehet haladni, sík terület, de ha meredek, csúszós utcáról kell megközelíteni, kukásautóval balesetveszélyes. 

A pici, szűk utcák sem biztonságosak ebből a szempontból, ahová egy személyautó óvatosan be tud hajtani, oda egy húsz-harminc tonnás kukásautó vagy nem képes, vagy nem mehet be biztonságosan.

A megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik el a kukásautók országszerte. Így előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután vagy akár több nappal később érkeznek meg egy adott helyre, ezért a Mohu továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a korábban kihelyezett hulladékot, kukát hagyják kinn, és ne húzzák vissza, mert a szemetet el fogják vinni.

A Mohu nem büntet, még zsákot is ki lehet tenni

A Mohu cáfolta azt a híresztelést, hogy büntetné azokat, akiknél nyitva van a kuka fedele, a szankcionálás nem célja a vállalatnak. 

Ezzel együtt a cég kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint zárják le a fedelet, de ha nyitva van, attól még elviszik a szemetet.

Sőt ha megtelt a kuka, zsákban mellé lehet tenni a többi háztartási hulladékot, azt is elviszik. Ugyanakkor néhány településen megváltozott a gyűjtési rend január 1-jével, és a tájékoztatás ellenére megesik, hogy a régi rend szerinti napokon helyezik ki a kukákat, amiket ezért nem ürít a szolgáltató. Érdemes ellenőrizni tehát a gyűjtési rendet.

