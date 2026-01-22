Még mindig döcög Magyar Péter forradalminak szánt előfizetéses programja

Több mint másfél éve bukdácsol Magyar Péter csodafegyvere, ugyanis a kitűzött célhoz képest jóval kevesebben csatlakoztak a rendszerváltó tagságához. A Tisza vezére még 2024. júniusában az európai parlamenti választás kampány hajrájában hirdette meg a kezdeményezést. A tervek szerint ötvenezer előfizetővel számoltak Magyar Péterék, azonban kevesebb mint három hónappal az országgyűlési választás előtt még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma.

Elbukott Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ráadásul sokan időközben lemondták a rendszerváltó tagságukat, jellemzően, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a Tisza Párt környékéről. Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is.

Az első jelentős bukásra 2024. augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint. Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.

Majd 2025. nyarán megint több százan iratkoztak le az előfizetéses programból,

amikor kiderült, hogy a Tisza Párt illegálisan, titkon listázta támogatóit.

Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.

Jól kaszál a híveiből Magyar Péter

A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelik a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. Egyébként még a gyenge érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

A Tisza Párt legutolsó pénzügyi beszámolója szerint tavaly szeptemberig magánszemélyektől 1, 975 milliárd forintot kalapoztak össze.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)