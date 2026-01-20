Magyarország megkezdi az uniós hatáskörök átvilágítását

A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök – Hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián kedden, Budapesten. Bóka János úgy fogalmazott: a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése.

Trócsányi László rektor, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

– Ez szuverenitási kérdés, az EU ugyanis a hatáskör–átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni – mondta, hangsúlyozva: ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a tagállami szuverenitás. Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség – közölte.

„Az átvilágítás célja, hogy feltárja a lopakodó hatáskörbővítés gyakorlatát a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, az oktatás, a kultúra és családpolitika terén”

– mondta Bóka János, majd hozzátette: arra is keresik a választ, miért nem működnek a gyakorlatban a tagállami hatásköröket védő uniós eszközök.

A szabadság hamis eszméje

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter azt hangsúlyozta: az EU alapítói bölcsek voltak, mert pontosan tudták, hogy Európa ereje a nemzetek hagyományaiból, kultúrájából ered. Aztán valami megváltozott: a kommunizmus helyett a konzumizmus jelent meg – tette hozzá, megjegyezve: mindkét „izmus” közös vonása a szabadság hamis eszméje. A miniszter szavai szerint olyan világot hoztak létre,

„ahol a kultúránkat maradivá tették, ahol a családjainkat, a gyermekvállalást elkezdték nevetségessé tenni, ahol kiüresítették a jellemet, a tartást, és megkérdőjeleztek mindent, ami nem a globális hatalmak igényeit elégítette ki.”

Ma le akarják bontani a nemzeti identitástudatot, és helyette mesterséges, közös európai identitást akarnak létrehozni – jelentette ki, hozzátéve: a mai Európában már nem fontos a kereszténység, az LMBTQ jogok fontosabbá válnak a teremtett világ rendje szerinti családoknál és a gyermekvállalásnál.