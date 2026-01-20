Magyarország megkezdi az uniós hatáskörök átvilágítását

A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök – Hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián kedden, Budapesten. Bóka János úgy fogalmazott: a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése.
– Ez szuverenitási kérdés, az EU ugyanis a hatáskör–átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni – mondta, hangsúlyozva: ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a tagállami szuverenitás. Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség – közölte.
„Az átvilágítás célja, hogy feltárja a lopakodó hatáskörbővítés gyakorlatát a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, az oktatás, a kultúra és családpolitika terén”
– mondta Bóka János, majd hozzátette: arra is keresik a választ, miért nem működnek a gyakorlatban a tagállami hatásköröket védő uniós eszközök.
A szabadság hamis eszméje
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter azt hangsúlyozta: az EU alapítói bölcsek voltak, mert pontosan tudták, hogy Európa ereje a nemzetek hagyományaiból, kultúrájából ered. Aztán valami megváltozott: a kommunizmus helyett a konzumizmus jelent meg – tette hozzá, megjegyezve: mindkét „izmus” közös vonása a szabadság hamis eszméje. A miniszter szavai szerint olyan világot hoztak létre,
„ahol a kultúránkat maradivá tették, ahol a családjainkat, a gyermekvállalást elkezdték nevetségessé tenni, ahol kiüresítették a jellemet, a tartást, és megkérdőjeleztek mindent, ami nem a globális hatalmak igényeit elégítette ki.”
Ma le akarják bontani a nemzeti identitástudatot, és helyette mesterséges, közös európai identitást akarnak létrehozni – jelentette ki, hozzátéve: a mai Európában már nem fontos a kereszténység, az LMBTQ jogok fontosabbá válnak a teremtett világ rendje szerinti családoknál és a gyermekvállalásnál.
