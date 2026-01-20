BrüsszelBóka JánosEurópai Unió

Magyarország megkezdi az uniós hatáskörök átvilágítását

„Ez szuverenitási kérdés” – fogalmazott Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki kijelentette: az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 17:39
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök – Hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián kedden, Budapesten. Bóka János úgy fogalmazott: a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése. 

Trócsányi László rektor, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
Trócsányi László rektor, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

– Ez szuverenitási kérdés, az EU ugyanis a hatáskör–átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni – mondta, hangsúlyozva: ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a tagállami szuverenitás. Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség – közölte.

„Az átvilágítás célja, hogy feltárja a lopakodó hatáskörbővítés gyakorlatát a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, az oktatás, a kultúra és családpolitika terén”

 – mondta Bóka János, majd hozzátette: arra is keresik a választ, miért nem működnek a gyakorlatban a tagállami hatásköröket védő uniós eszközök.

A szabadság hamis eszméje

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter azt hangsúlyozta: az EU alapítói bölcsek voltak, mert pontosan tudták, hogy Európa ereje a nemzetek hagyományaiból, kultúrájából ered. Aztán valami megváltozott: a kommunizmus helyett a konzumizmus jelent meg – tette hozzá, megjegyezve: mindkét „izmus” közös vonása a szabadság hamis eszméje. A miniszter szavai szerint olyan világot hoztak létre, 

„ahol a kultúránkat maradivá tették, ahol a családjainkat, a gyermekvállalást elkezdték nevetségessé tenni, ahol kiüresítették a jellemet, a tartást, és megkérdőjeleztek mindent, ami nem a globális hatalmak igényeit elégítette ki.”

Ma le akarják bontani a nemzeti identitástudatot, és helyette mesterséges, közös európai identitást akarnak létrehozni – jelentette ki, hozzátéve: a mai Európában már nem fontos a kereszténység, az LMBTQ jogok fontosabbá válnak a teremtett világ rendje szerinti családoknál és a gyermekvállalásnál. 

–  Ma az EU–ban minden arról szól, hogy hagynunk kell az országot kiszolgáltatottá tenni migránsoknak. Azért vagyunk szankcionálva, mert nem akarunk háborúba menni – folytatta, hozzátéve: Magyarországot teljes jogú tagként folyamatosan büntetik. – Mindezt nem hagyhatjuk, ellene kell mondanunk. Nem hagyhatjuk, hogy leépítsék a nemzettudatunkat – húzta alá.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu