Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

ónos esőidőjárásútelőrejelzéscsapadék

Újabb ónos eső fenyeget, még csúszósabbak lesznek az utak + videó

Ismét csúszóssá válhatnak az utak: a meteorológiai szolgálat szerint több helyen ónos eső várható, miután észak felől megnövekszik a felhőzet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 13:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb ónos eső érkezhet – figyelmeztet a HungaroMet. Bár a csapadék ezúttal gyengébb lehet, a jegesedés így is komoly veszélyt jelenthet.

20260113 Győr Ónos eső, csúszós utak Fotó: Krizsán Csaba KCS Kisalföld
Csúszósak utak az ónos esőtől (Fotó: Krizsán Csaba)

Az előrejelzés szerint észak felől

a késő délutáni óráktól középszinten is megnövekszik a felhőzet, amelyből több helyen gyenge intenzitású csapadék várható.

Leginkább az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és a főváros környékén lehet számítani gyenge ónos esőre, de helyenként az Észak-Dunántúlon is előfordulhat. A csapadék mennyisége jellemzően egy milliméter alatti marad, kisebb területeken azonban akár egy-két milliméter is lehullhat.

Bár a mostani csapadék gyengébb lehet a legutóbbinál, felszíni jegesedés így is előfordulhat.

A szakemberek szerint főként az utakon és járdákon lehet csúszós, ezért fokozott óvatosság ajánlott.

Péntek reggelre a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot – derül ki az előrejelzésből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square A tél legkeményebb időszaka

Megérkeztek az enyhülés első jelei, zöldülnek a hegycsúcsok + térkép

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu