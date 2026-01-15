Újabb ónos eső fenyeget, még csúszósabbak lesznek az utak + videó

Újabb ónos eső érkezhet – figyelmeztet a HungaroMet. Bár a csapadék ezúttal gyengébb lehet, a jegesedés így is komoly veszélyt jelenthet.

Csúszósak utak az ónos esőtől (Fotó: Krizsán Csaba)

Az előrejelzés szerint észak felől

a késő délutáni óráktól középszinten is megnövekszik a felhőzet, amelyből több helyen gyenge intenzitású csapadék várható.

Leginkább az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és a főváros környékén lehet számítani gyenge ónos esőre, de helyenként az Észak-Dunántúlon is előfordulhat. A csapadék mennyisége jellemzően egy milliméter alatti marad, kisebb területeken azonban akár egy-két milliméter is lehullhat.

Bár a mostani csapadék gyengébb lehet a legutóbbinál, felszíni jegesedés így is előfordulhat.

A szakemberek szerint főként az utakon és járdákon lehet csúszós, ezért fokozott óvatosság ajánlott.

Péntek reggelre a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot – derül ki az előrejelzésből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba)