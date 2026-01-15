Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

katasztrófavédelemhavazástűzoltó

Rendkívüli időjárás miatt, rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók

A télies időjárás komoly terhelést rótt a katasztrófavédelemre: jóval több beavatkozásra volt szükség, mint az év ezen időszakában megszokott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 9:21
A télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai. 

20260113 Gyomaendrőd A Balassi Bálint utcában egy száz négyzetméteres tárolóépületben keletkezett tűz. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap
Illusztráció Fotó: Dinya Magdolna / MW

A katasztrófavédelem azt közölte csütörtökön a honlapján, hogy szerda 4 óra és csütörtök 4 óra között még mindig többször riasztották káreset miatt a tűzoltókat, mint az az év ezen időszakában megszokott. 

Tavaly januárban átlagosan 57 százalékkal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltóegységeknek.

Az országos közúthálózaton ebben az időszakban hat olyan rendkívüli esemény történt, amely szükségessé tette a forgalom ideiglenes korlátozását: minden esetben balesetek, műszaki hibás járművek, illetve az erős forgalom okozta torlódás miatt kellett korlátozásokat bevezetni.

Részleges áramszolgáltatás-kiesés hat vármegye kilenc településén és a főváros tizenharmadik kerületében, összesen 5241 fogyasztási helyen volt. A hibaelhárítás a fővárosban még tart – tették hozzá.

Szerdán tíz vármegye tizenkilenc településén, összesen 3371 fogyasztási helyen szünetelt a vízszolgáltatás. 

Teljes vízszolgáltatás-kiesés Baranya vármegyében, Vásárosdombót érintően, összesen 324 fogyasztási helyen volt.

Részleges vízszolgáltatás-kiesés tíz vármegye tizennyolc településén, összesen 3047 fogyasztási helyen volt. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászkisér településen harminc fogyasztási helyet érintően dolgoznak a hiba elhárításán – írták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Dinya Magdolna)

               
       
       
       

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

