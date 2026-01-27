orbán viktorukrajnatiszabrüsszel

Orbán Viktor figyelmeztette a Harcosok Klubját: Ukrajna beszállt a kampányba

Orbán Viktor szerint Brüsszel 2027-től elvágná Európát az orosz gáztól és olajtól, ami a rezsicsökkentés végét, háromszoros rezsiárakat és ezerforintos üzemanyagot hozna. A miniszterelnök új bejegyzésében azt is jelezte, hogy a kormányülésen döntés születhet a rezsicsökkentés kiterjesztéséről, emellett arra figyelmeztetett: Ukrajna a Tisza mögé felsorakozva beavatkozott a magyar kampányba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rezsicsökkentés megvédéséről, a közelgő kormánydöntésekről és külföldi beavatkozási kísérletekről írt Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Brüsszel döntése veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentést. Kép: Facebook

A miniszterelnök új bejegyzést tett közzé a Harcosok Klubjában, amelyben arra figyelmeztetett: Brüsszel döntése veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentést. A kormányfő szerint az Európai Unió már 2027-ben leválasztaná Európát az orosz gázról és olajról.

Ha ez megtörténik, a rezsicsökkentésnek kampó. Lesz helyette háromszoros rezsiár és ezerforintos üzemanyagár

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a Tiszára és a DK-ra ebben a helyzetben nem lehet számítani. Mint írja: „amikor az országnak szüksége lenne rájuk, sumákolnak.”

 

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Magyarország minden eszközzel küzdeni fog a döntés ellen. Mint írta, ilyen horderejű határozatot csak egyhangúlag lehetne meghozni, Brüsszel azonban szerinte jogszerűtlen kiskaput keresett.

„Az Európai Bíróságon támadjuk meg ezt a törvénytelen döntést” – közölte.

Kormányülés szerdán – döntések jöhetnek a rezsicsökkentésről

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy 

szerdán kormányülést tartanak, ahol a rezsicsökkentés további kiterjesztéséről is dönthetnek. 

A cél az, hogy a januári hideg miatt senki ne fizessen többet a fűtésért, mint decemberben. A részleteket Lantos Csaba energiaügyi miniszter dolgozta ki, a bejelentések a kormányülés után várhatók.

Külföldi beavatkozás gyanúja

Bejegyzésében a miniszterelnök az ukrán beavatkozás veszélyére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott: 

Ukrajna beszállt a magyar kampányba, és a Tisza mögé – vagy inkább elé – állt, miközben szerinte Weber és Von der Leyen diktál.

„A beavatkozási kísérletek ellen védekezünk. A magyarok sorsáról csak a magyarok dönthetnek” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta a posztot Orbán Viktor, aki megüzente, hogy még 75 nap van hátra a választásokig.

Mint arról beszámoltunk , a  külgazdasági és külügyminiszter markáns hangvételű kritikát fogalmazott meg az ukrán kormány lépéseit illetően. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, miközben Orbán Viktort szidalmazzák a Világgazdasági Fórumon. A politikus szerint ha a Tisza győz, megvalósulhat az, ami ellen a kormány eddig keményen harcolt: belerántják Magyarországot a háborúba.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.