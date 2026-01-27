Orbán Viktor figyelmeztette a Harcosok Klubját: Ukrajna beszállt a kampányba

A rezsicsökkentés megvédéséről, a közelgő kormánydöntésekről és külföldi beavatkozási kísérletekről írt Orbán Viktor.

A miniszterelnök új bejegyzést tett közzé a Harcosok Klubjában, amelyben arra figyelmeztetett: Brüsszel döntése veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentést. A kormányfő szerint az Európai Unió már 2027-ben leválasztaná Európát az orosz gázról és olajról.

Ha ez megtörténik, a rezsicsökkentésnek kampó. Lesz helyette háromszoros rezsiár és ezerforintos üzemanyagár

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a Tiszára és a DK-ra ebben a helyzetben nem lehet számítani. Mint írja: „amikor az országnak szüksége lenne rájuk, sumákolnak.”

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Magyarország minden eszközzel küzdeni fog a döntés ellen. Mint írta, ilyen horderejű határozatot csak egyhangúlag lehetne meghozni, Brüsszel azonban szerinte jogszerűtlen kiskaput keresett.

„Az Európai Bíróságon támadjuk meg ezt a törvénytelen döntést” – közölte.

Kormányülés szerdán – döntések jöhetnek a rezsicsökkentésről

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy

szerdán kormányülést tartanak, ahol a rezsicsökkentés további kiterjesztéséről is dönthetnek.

A cél az, hogy a januári hideg miatt senki ne fizessen többet a fűtésért, mint decemberben. A részleteket Lantos Csaba energiaügyi miniszter dolgozta ki, a bejelentések a kormányülés után várhatók.

Külföldi beavatkozás gyanúja

Bejegyzésében a miniszterelnök az ukrán beavatkozás veszélyére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott:

Ukrajna beszállt a magyar kampányba, és a Tisza mögé – vagy inkább elé – állt, miközben szerinte Weber és Von der Leyen diktál.

„A beavatkozási kísérletek ellen védekezünk. A magyarok sorsáról csak a magyarok dönthetnek” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta a posztot Orbán Viktor, aki megüzente, hogy még 75 nap van hátra a választásokig.

Mint arról beszámoltunk , a külgazdasági és külügyminiszter markáns hangvételű kritikát fogalmazott meg az ukrán kormány lépéseit illetően. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, miközben Orbán Viktort szidalmazzák a Világgazdasági Fórumon. A politikus szerint ha a Tisza győz, megvalósulhat az, ami ellen a kormány eddig keményen harcolt: belerántják Magyarországot a háborúba.

