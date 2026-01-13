radics bélamagyar péterzuglóerzsébetváros

Radics Béla: Zugló és Erzsébetváros nem lehet többé politikai ugródeszka

A Fidesz–KDNP zuglói és erzsébetvárosi országgyűlési képviselőjelöltje szerint a választókerületben induló ellenfelei nem ismerik a helyi problémákat, és többségük csupán politikai karrierjének következő állomásaként tekint a körzetre. A kormánypárti jelölt viszont újra naggyá tenné Zuglót, Erzsébetvárost és Pestújhelyet.

Gábor Márton
2026. 01. 13. 5:39
Fotó: MTI/Bruzák Noémi Forrás: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Budapest, 2025. január 29. Radics Béla, a Fidesz-KDNP képviselõje felszólal a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. január 29-én. MTI/Bruzák Noémi
Radics Béla, a kormánypártok parlamenti képviselőjelöltje úgy fogalmazott: az egyik kihívója, Velkey György Magyar Péter táskahordozója, akinek saját bevallása szerint országjárás közben nincs ideje és energiája arra, hogy kapcsolatba lépjen azokkal az emberekkel, akiket képviselni kíván. Csak a „holtidejét” fordítja rájuk. 

Velkey György László, Magyar Péter nemrég leszerződtetett kabinetfőnöke (Forrás: Képernyőkép)

Radics úgy véli, ez önmagában megkérdőjelezi a jelöltség komolyságát. Mint ahogyan a fideszes politikus fogalmazott:

Nem cukiskodni meg holtidőben pózerkedni, hanem éjjel-nappal, szüntelen dolgozni kell azokért, akiket képviselni szeretnél!

Radics hozzátette: ő maga pedig újra naggyá fogja tenni Erzsébetvárost, Zuglót és Pestújhelyet.

Hadházy Ákosról azt mondta, bár valóban sok helyen megjelenik, éppen ott nincs jelen, ahol kellene. A fideszes politikus felidézte, hogy Hadházy Szekszárdról jár Budapestre, tüntetéseit sem a saját választókerületében szervezi, hanem a belvárosban, és miközben számos ügyben megszólal – zebráktól a  karkötőkön át a napszemüvegekig –, addig az erzsébetvárosiak és zuglóiak mindennapi gondjaival nem foglalkozik, de láthatóan nem is ismeri azokat.

Az elmúlt tíz év baloldali politikája lényegében abból állt, hogy a helyi választókat politikai ugródeszkaként használták. Oláh Lajos Erzsébetvárosból jutott be a parlamentbe, miközben alig akad olyan helyi lakos, aki egyetlen konkrét ügyet is meg tudna említeni a nevéhez kötődően

– jelentette ki Radics. Felidézte azt is, hogy Karácsony Gergely innen indult el fővárosi, majd országos politikai pályája felé, a jelenlegi zuglói polgármester pedig országos pártelnöki ambíciókat dédelgetett. A politikus szerint ebbe a sorba illeszkedik Velkey is, aki Radics szerint elsősorban azért indul a körzetben, mert édesapját sokan ismerik, nem pedig azért, mert valódi helyi kötődése lenne.
A jelöltek közötti viták kapcsán Radics Béla elmondta: korábban többször nyilvánosan kezdeményezte, hogy üljenek le egymással a jelöltek, akár egyszerre hárman is.

A felajánlás továbbra is él, de úgy tűnik, ellenfeleim csöndben lapítanak

– jelentette ki Radics Béla. Úgy fogalmazott: az a politikus, akinek „szájzár van a száján", nem képviselő, hanem politikai színész és „elcseszett influenszer”. A jelölt valódi ellenfelének elsősorban nem
Hadházy Ákost vagy a Tisza Párt jelöltjét tekinti, hanem azokat a baloldali médiumokat, amelyek mesterségesen építenek politikai karaktereket.

Borítókép: Radics Béla (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

