Rákay Philip: Csúcs volt, Kaposvár! Felkészül: Hatvan városa

„Csúcs volt, Kaposvár! Köszönjük!” – írta közösségi oldalán Rákay Philip. A digitális polgári körök nagykövete bejegyzésében azt hangsúlyozta: „hétről hétre erőt adtok mindannyiunknak, nélkületek nem lehetnénk az ország legnagyobb, legrégebb óta összetartó nemzeti, keresztény, patrióta közössége.”

Rákay Philip a bejegyzésében rengeteg fotót is megosztott a kaposvári háborúellenes gyűlésről , ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd válaszolt a résztvevők kérdéseire.

Hatalmas közös erő és akarat rejlik bennünk, amivel a legnemesebbet: a hazánk ügyét szolgáljuk. Mindannyian. Együtt. Ettől felemelően szép ez az egész. Mindezt persze csak belülről lehet átélni, a kívülállók sohasem fognak megérteni bennünket… Mindent köszönünk, Patrióták!

– írta a bejegyzésben. Hozzátette, felkészül Hatvan városa.