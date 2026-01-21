Deutsch Tamás: A „budai zsúrpubiék” eltörölnék a rezsicsökkentést

„Ne legyen semmi kétség, a budai zsúrpubiék eltörölnék a rezsicsökkentést! ” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Deutsch Tamás.

Fotó: Mogyoróssy Márton

A fideszes EP-képviselő rámutatott: a Tisza-szakértők megszólalásai is azt bizonyítják, hogy az ellenzéki formáció szakítana az eddigi rezsipolitikával.

Deutsch Tamás sorra vette az ominózus megszólalásokat.

Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug, a Tisza Párt hivatalos kommunikációja szerint pedig csupán illúzió.

Gerzsenyi Gabriella, a budai zsúrpubi EP-képviselője azt mondta, a rezsicsökkentésnek véget kell vetni.

A tiszás Bódis Kriszta, a brüsszeli érzékenyítési propaganda egyik legismertebb alakja pedig közölte, hogy a magyaroknak nincs joguk kevesebbet fizetni az energiáért, és szerinte van, amikor többet fizetünk valamiért, az sokkal jobb dolog.

A Tisza új gazdaságpolitikusa pedig már az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról

– idézte fel a politikus, hozzátéve:

„Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”

A poszt zárásában Deutsch Tamás egyértelművé tette a kormány álláspontját: „Tomboljon a rezsicsökkentés miatt bárhogyan is Brüsszel, hergeljen bárhogyan is a globalista média és mondjanak bármit is a budai zsúrpubiék – a rezsicsökkentés marad” – fogalmazott.