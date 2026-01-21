rezsicsökkentésGerzsenyi GabriellaTisza PártKapitány IstvánBódis KrisztaMagyar Péter

Deutsch Tamás: A „budai zsúrpubiék” eltörölnék a rezsicsökkentést

Élesen bírálta a Tisza Párt politikusait és holdudvarát Deutsch Tamás a legfrissebb közösségi bejegyzésében. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint egyértelművé vált, hogy Magyar Péter és pártjának szekértolói megszüntetnék a rezsicsökkentést, miközben a kormány továbbra is kiáll annak fenntartása mellett.

Forrás: Facebook2026. 01. 21. 10:16
Fotó: Csudai Sándor
„Ne legyen semmi kétség, a budai zsúrpubiék eltörölnék a rezsicsökkentést! ” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Deutsch Tamás. 

Fotó: Mogyoróssy Márton

A fideszes EP-képviselő rámutatott: a Tisza-szakértők megszólalásai is azt bizonyítják, hogy az ellenzéki formáció szakítana az eddigi rezsipolitikával.

Deutsch Tamás sorra vette az ominózus megszólalásokat. 

  • Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug, a Tisza Párt hivatalos kommunikációja szerint pedig csupán illúzió. 
  • Gerzsenyi Gabriella, a budai zsúrpubi EP-képviselője azt mondta, a rezsicsökkentésnek véget kell vetni. 
  •  A tiszás Bódis Kriszta, a brüsszeli érzékenyítési propaganda egyik legismertebb alakja pedig közölte, hogy a magyaroknak nincs joguk kevesebbet fizetni az energiáért, és szerinte van, amikor többet fizetünk valamiért, az sokkal jobb dolog.
  • A Tisza új gazdaságpolitikusa pedig már az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról 

– idézte fel a politikus, hozzátéve:

 „Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”

A poszt zárásában Deutsch Tamás egyértelművé tette a kormány álláspontját: „Tomboljon a rezsicsökkentés miatt bárhogyan is Brüsszel, hergeljen bárhogyan is a globalista média és mondjanak bármit is a budai zsúrpubiék – a rezsicsökkentés marad” – fogalmazott.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

