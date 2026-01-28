tisza párttisza - szigetekaktivistaMagyar Péter

Befuccsolt a Tisza Párt vidéken

Egyre csekélyebb érdeklődés kísérte a Tisza Párt vidéki rendezvényeit. Már a fővárosi aktivisták buszoztatása sem hozta meg a kívánt eredményt, ezért hagytak fel a háborúellenes gyűlések követésével is – tudta meg a Magyar Nemzet. Forrásaink szerint csúfos kudarcba fulladt Magyar Péterék kísérlete, hogy a fővárosi pártot országos szervezettel erősítsék meg.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 4:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tiszások kezdetben ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: a fővárosi irányítású szerveződésből országos civil hálózatot építeni, amely a vidék aktív polgárait is bevonja a közéletbe. Ez a törekvés azonban hamar falakba ütközött. Több vidéki helyszínen is kiderült, hogy a helyi közösségek nem azonosulnak az urbanizált budapesti aktivista mentalitással, és nem alakult ki valódi kapcsolat a helyiek és központ között.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péternek nem sikerült ütőképes vidéki hálózatot kiépíteni (Fotó: Máté Krisztián)

Több vidéki fórumon a részvétel is elmaradt a várakozásoktól: míg a szervezők néhány száz fős tömegre számítottak, a gyakorlatban gyakran néhány lelkes érdeklődő jelent csak meg a településeken. A helyzetet a budapesti és a Pest vármegyei aktivisták utaztatásával sikerült csak megmenteni.

A Magyar Nemzet forrásai szerint ez a demoralizáló valóság hamar rányomta a bélyegét a mozgalom lendületére.

Eleinte a vidéki tiszások is komolyan vették a fórumokat, de ezt követően iszonyatos fáradtság lett úrrá rajtuk, és nem lehetett őket pótolni. Ezért egyre kevesebben jelentek meg a vidéki gyűléseken, hiába volt bármilyen reklám

– avatott be a részletekbe informátorunk. Beszámolt róla, hogy ez történt a háborúellenes gyűlések követésekor is. A Tisza Párt elnökségének ugyanis be kellett látnia, hogy a vidéki nagyvárosok jó részében sem képes hatékonyan mozgósítani, és több helyen egyértelműen lebőgés lett a fórumokból.

Forrásaink szerint nemcsak külső tényezők játszanak szerepet a visszahúzódásban. Több tiszás aktivista is arra panaszkodott, hogy a szervezeten belül hiányoznak az egyértelmű döntéshozatali mechanizmusok, a vidéki koordinátorok pedig nem kapnak megfelelő támogatást.

Miközben a Tisza Párt elnöksége mindent a központból igyekszik irányítani, semmilyen érdemi segítséget nem adnak a Tisza-szigeteknek a feladatok elvégzéséhez.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)

add-square Választás 2026

Újraosztják a lapokat a baloldalon, a globalista részvényesek pártja a Tisza

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekelektromos autók

Németország a kínai elektromosautó-ipar perifériáján

Nagy Márton avatarja

Az átalakuló világgazdaság nyertesei azok lesznek, akik képesek saját ipari stratégiát formálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu