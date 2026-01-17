Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor, mutatjuk, hol ebédelt ma a miniszterelnök

A domándi Hétvezér Csárdában ebédelt a miskolci háborúellenes gyűlés után. A miniszterelnök azt mondta, jól érezte magát a gyűlésen, de az számít, hogy az emberek hogyan érezték magukat. A csárdaválasztásról Orbán Viktor azt mondta, nagyon megéhezett, és már elmúlt dél, tehát mindent megesznek, amit a konyhán találnak.

A videón az is látható, hogy a csárda többi vendége meglepődött, hogy összefutott a miniszterelnökkel, úgy tudták, hogy még Miskolcon van.

