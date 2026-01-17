miniszterelnökmiskolconcsárdaorbán viktorgyűlés

Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor, mutatjuk, hol ebédelt ma a miniszterelnök

Egy csárda lett a befutó, a vendégek alig hittek a szemüknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 17:17
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A domándi Hétvezér Csárdában ebédelt a miskolci háborúellenes gyűlés után. A miniszterelnök azt mondta, jól érezte magát a gyűlésen, de az számít, hogy az emberek hogyan érezték magukat. A csárdaválasztásról Orbán Viktor azt mondta, nagyon megéhezett, és már elmúlt dél, tehát mindent megesznek, amit a konyhán találnak. 

A videón az is látható, hogy a csárda többi vendége meglepődött, hogy összefutott a miniszterelnökkel, úgy tudták, hogy még Miskolcon van. 

A háborúellenes gyűlést ebben a cikkünkben közvetítettük. 

 

