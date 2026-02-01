fiatalbékeSzalay-Bobrovnicky KristófSchóbert Norbiháború

A fiatalok is értik: káosz helyett békére van szükség + videó

A digitális polgári körök hatvani háborúellenes gyűlésén készült videót tett közzé a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a rendezvényen Schóbert Norbival beszélgetett arról, hogy a fiatalok mennyire érzik át a jelenlegi nemzetközi helyzet súlyát, és értik-e, mi a valódi tétje a békének és a biztonságnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01.
Hatvanban, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén beszélgetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf  Schóbert Norbival – az erről szóló videót vasárnap tette közzé a Facebook-oldalán a honvédelmi tárca vezetője. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a háborúellenes gyűlésen Hatvanban Fotó: Facebook

A miniszter arról érdeklődött, hogy a fiatalok mennyire érzik át a jelenlegi nemzetközi helyzet súlyát, és értik-e, mi a valódi tétje a békének és a biztonságnak. 

– Értik a fiatalok, ahogy beszélgetsz velük, a barátaid, bajtársaid? Értik, hogy mi a tétje ennek az egésznek? 

– kérdezte a miniszter. 

Schóbert Norbi szerint a legszomorúbb, de egyben legtanulságosabb példa Ukrajna helyzete, ahol a háború miatt bizonytalanná vált az emberek élete. Úgy vélte, hogy a fiataloknak ennél relevánsabb intő példát nem lehetne felhozni. 

Hozzátette: Magyarország jelenlegi biztonsága olyan érték, amelyet nem lehet természetesnek venni.

„Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy jelenleg az országunkban biztonság van” – fogalmazott a fiatalember, hozzátéve, hogy a béke a mindennapi élet szabadságát is jelenti. 

Ugyanis hatalmas kincs, hogy úgy mehetünk el sétálni, úgy mehetünk be a belvárosba, úgy csinálhatunk minden szabadidős programot, hogy nem kell attól félnünk, hogy az életünk veszélybe kerül

– fogalmazott Schóbert Norbi. 

A káosz helyett béke. Ez így van!

 – helyeselt a honvédelmi miniszter. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Schóbert Norbi (Fotó: Facebook)


