A fiatalok is értik: káosz helyett békére van szükség + videó

Hatvanban, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén beszélgetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf Schóbert Norbival – az erről szóló videót vasárnap tette közzé a Facebook-oldalán a honvédelmi tárca vezetője.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a háborúellenes gyűlésen Hatvanban Fotó: Facebook

A miniszter arról érdeklődött, hogy a fiatalok mennyire érzik át a jelenlegi nemzetközi helyzet súlyát, és értik-e, mi a valódi tétje a békének és a biztonságnak.

– Értik a fiatalok, ahogy beszélgetsz velük, a barátaid, bajtársaid? Értik, hogy mi a tétje ennek az egésznek?

– kérdezte a miniszter.

Schóbert Norbi szerint a legszomorúbb, de egyben legtanulságosabb példa Ukrajna helyzete, ahol a háború miatt bizonytalanná vált az emberek élete. Úgy vélte, hogy a fiataloknak ennél relevánsabb intő példát nem lehetne felhozni.

Hozzátette: Magyarország jelenlegi biztonsága olyan érték, amelyet nem lehet természetesnek venni.

„Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy jelenleg az országunkban biztonság van” – fogalmazott a fiatalember, hozzátéve, hogy a béke a mindennapi élet szabadságát is jelenti.

Ugyanis hatalmas kincs, hogy úgy mehetünk el sétálni, úgy mehetünk be a belvárosba, úgy csinálhatunk minden szabadidős programot, hogy nem kell attól félnünk, hogy az életünk veszélybe kerül

– fogalmazott Schóbert Norbi.

A káosz helyett béke. Ez így van!

– helyeselt a honvédelmi miniszter.