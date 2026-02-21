Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

háborúellenes gyűlésLázár JánosOrbán Viktordigitális polgári körökbékéscsabaVálasztás 2026kampány

Békéscsabán folytatódik a háborúellenes gyűlés – kövesse nálunk élőben! + videó

Hivatalosan is elindult a kampány.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:28
DPK gyűlés Hatvan Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Békéscsabán folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása.

A békéscsabai háborúellenes gyűlésen

bemutatkoznak a térség fideszes országgyűlési képviselő-jelöltjei, felszólal Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint válaszol a kérdésekre Orbán Viktor miniszterelnök.

A nemzeti oldal békéscsabai találkozója azért is különleges, mert az egybeesik az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével. 

A háborúellenes gyűlés online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő tudósításban számol be róla.

Cikkünk frissül.

Borítókép: Háborúellenes gyűlés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

