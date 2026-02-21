Békéscsabán folytatódik a háborúellenes gyűlés – kövesse nálunk élőben! + videó

Békéscsabán folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása.
A békéscsabai háborúellenes gyűlésen
bemutatkoznak a térség fideszes országgyűlési képviselő-jelöltjei, felszólal Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint válaszol a kérdésekre Orbán Viktor miniszterelnök.
A nemzeti oldal békéscsabai találkozója azért is különleges, mert az egybeesik az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével.
A háborúellenes gyűlés online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő tudósításban számol be róla.
Cikkünk frissül.
