Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Deák Dániel: Orbán Viktor vidéken is mozgósít, a Tisza csak az online térben létezik

A vidéki rendezvényeknek nem pusztán kampánytechnikai jelentőségük van, hanem stratégiai szerepet töltenek be a kormánypártok választási mozgósításában – hangsúlyozta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Gábor Márton
2026. 02. 07. 14:21
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Deák szerint ezeknek a rendezvényeknek az egyik legfontosabb célja, hogy a vidéken élő választók is közvetlenül hallják a miniszterelnöktől, mi a választás tétje.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor nem egy szűk politikai buborékhoz beszél, hanem az egész országhoz. Ezért jelenik meg Nyugat-Magyarországon, a kistelepüléseken is, akár egy háborúellenes békegyűlés keretében

– fogalmazott. Az elemző rámutatott: a kormánypárti rendezvényeken a helyi politikai szereplők is hangsúlyos szerepet kapnak. Felszólalnak az egyéni képviselők, képviselőjelöltek, sok esetben a települések polgármesterei is, ami erős mozgósító hatással bír az egyéni választókerületekben.

Orbán Viktor világossá tette, hogy a nyugat-magyarországi térségben minden egyes körzetben győzelemre készülnek. Ezeknek az egyéni mandátumoknak a megszerzése elengedhetetlen a parlamenti választás megnyeréséhez

– hangsúlyozta Deák. A XXI. Század Intézet elemzője szerint komoly különbség látható a Fidesz és a Tisza Párt kampánystratégiája között is. Kiemelte, míg a jobboldalon valódi, személyes közösségek működnek, addig a Tisza Párt inkább egy virtuális formáció benyomását kelti, amely elsősorban a közösségi médiára épít.

A Fidesz a digitális tér mellett továbbra is a személyes találkozásokra helyezi a hangsúlyt – és ennek meg is van az eredménye. Ezek a rendezvények rendszeresen teltházasak, sok esetben több száz, sőt több ezer ember vesz részt rajtuk

– tette hozzá. Deák Dániel felidézte: Magyar Péter korábban megpróbálta követni Orbán Viktort a vidéki kampányban, ám ez látványos kudarcba fulladt.

Ha a miniszterelnök Köcsére ment, Magyar Péter is Köcsére ment. Ha vidéki DPK-rendezvény volt, ő is tartott hasonlót. Az érdeklődés azonban össze sem volt hasonlítható. Kisebb tömegek, kellemetlen hangulat, sikertelen próbálkozások jellemezték ezeket az eseményeket

– mondta. Szerinte ennek felismerése vezetett oda, hogy Magyar Péter mára feladta a személyes versenyt, és kizárólag az online térben próbálja uralni a napirendet. Az elemző ugyanakkor hangsúlyozta: ez a taktika sem bizonyult sikeresnek.

A miniszterelnök rendre olyan bejelentéseket tesz ezeken a vidéki rendezvényeken, amelyek messze felülírják Magyar Péter kommunikációját. Most például Orbán Viktor bejelentette, hogy Donald Trump ismét Washingtonba hívta, és két héten belül sor kerül a békefolyamat alakuló ülésére. Ez nagyságrendekkel jelentősebb hír, mint bármelyik online bejelentés

– fogalmazott. A Tisza Párt programbemutatásával kapcsolatban Deák Dániel úgy vélekedett: az csupán kampánykommunikáció.

A magyar választók többsége pontosan tudja, hogy létezik egy brüsszeli elvárásokhoz igazodó konvergenciaprogram, amely megszorításokat és adóemeléseket tartalmaz. A most bemutatott dokumentum nem a valódi program, hanem a választók megtévesztésére szolgáló kampányanyag

– mondta. Végül az elemző kitért a rendezvények hangulatára is. Szerinte ez érdemben befolyásolja a kampányt és végső soron a választások kimenetelét.

A jobboldali közösségek hazaszeretőek, jókedvűek, az országért tenni akaró emberekből állnak. Ezeken a gyűléseken nevetés, taps, pozitív energia van jelen

– hangsúlyozta. Ezzel szemben a Tisza Párt és a korábbi baloldali ellenzék rendezvényeit szerinte elsősorban a gyűlölet és az Orbán-fóbia tartja össze.

Nem egymásért és az országért szerveződnek, hanem kizárólag valami ellen. Ez frusztrált hangulatot eredményez, amit már a 2022-es kampányban is világosan láttunk

– zárta értékelését Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Közök szombathelyi háborúellenes gyűlésén (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

